창간 80주년 경향신문

트럼프, 100만달러 ‘골드카드’ 도입했지만···실제 발급 단 1건

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 행정부가 지난해 말부터 100만달러를 내면 영주권을 부여하는 '골드카드' 제도를 도입했으나 실제 발급 건수는 1건에 불과한 것으로 나타났다.

EB-5는 최소 10명의 직원을 고용하는 기업에 일정 금액 이상을 투자할 경우 비자를 발급하는 제도로, 수십 년간 유지돼 왔다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 23일 미 하원 청문회에서 "현재까지 골드카드가 1명에게 발급됐다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프, 100만달러 ‘골드카드’ 도입했지만···실제 발급 단 1건

입력 2026.04.24 16:23

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 행정부가 지난해 말부터 100만달러(약 14억8000만원)를 내면 영주권을 부여하는 ‘골드카드’ 제도를 도입했으나 실제 발급 건수는 1건에 불과한 것으로 나타났다.

트럼프 행정부가 새로 추진한 ‘골드카드’ 제도는 기존 투자이민 프로그램인 ‘EB-5’ 비자를 대체하기 위해 마련됐다. EB-5는 최소 10명의 직원을 고용하는 기업에 일정 금액 이상을 투자할 경우 비자를 발급하는 제도로, 수십 년간 유지돼 왔다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 23일(현지시간) 미 하원 청문회에서 “현재까지 골드카드가 1명에게 발급됐다”고 밝혔다.

이는 러트닉 장관이 지난해 12월 제도 시행 직후 “며칠 만에 13억 달러 규모의 판매가 이뤄졌다”고 밝힌 것과는 상반되는 결과다. 그는 발급 실적이 저조한 이유에 대해서는 자세히 설명하지 않았다.

러트닉 장관은 다만 “수백 명이 발급을 기다리고 있다”고 덧붙였다.

골드카드를 발급받기 위해서는 100만 달러를 내야 하며, 엄격한 보안 심사 절차 등을 이유로 1만5000달러의 별도 수수료도 부과된다.

도널드 트럼프 대통령은 해당 제도가 해외 인재 유치와 재정 확충에 이바지할 것이라고 주장해왔다. 러트닉 장관 역시 과거 내각 회의에서 골드카드 제도를 통해 최대 1조 달러의 세수를 확보할 수 있으며, 이는 재정 균형 달성에 도움이 될 것이라고 설명한 바 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글