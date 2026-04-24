트럼프, 100만달러 ‘골드카드’ 도입했지만···실제 발급 단 1건

도널드 트럼프 행정부가 지난해 말부터 100만달러(약 14억8000만원)를 내면 영주권을 부여하는 ‘골드카드’ 제도를 도입했으나 실제 발급 건수는 1건에 불과한 것으로 나타났다.

트럼프 행정부가 새로 추진한 ‘골드카드’ 제도는 기존 투자이민 프로그램인 ‘EB-5’ 비자를 대체하기 위해 마련됐다. EB-5는 최소 10명의 직원을 고용하는 기업에 일정 금액 이상을 투자할 경우 비자를 발급하는 제도로, 수십 년간 유지돼 왔다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 23일(현지시간) 미 하원 청문회에서 “현재까지 골드카드가 1명에게 발급됐다”고 밝혔다.

이는 러트닉 장관이 지난해 12월 제도 시행 직후 “며칠 만에 13억 달러 규모의 판매가 이뤄졌다”고 밝힌 것과는 상반되는 결과다. 그는 발급 실적이 저조한 이유에 대해서는 자세히 설명하지 않았다.

러트닉 장관은 다만 “수백 명이 발급을 기다리고 있다”고 덧붙였다.

골드카드를 발급받기 위해서는 100만 달러를 내야 하며, 엄격한 보안 심사 절차 등을 이유로 1만5000달러의 별도 수수료도 부과된다.

도널드 트럼프 대통령은 해당 제도가 해외 인재 유치와 재정 확충에 이바지할 것이라고 주장해왔다. 러트닉 장관 역시 과거 내각 회의에서 골드카드 제도를 통해 최대 1조 달러의 세수를 확보할 수 있으며, 이는 재정 균형 달성에 도움이 될 것이라고 설명한 바 있다.