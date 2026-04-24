법무부, ‘친일 임선준 후손’ 상대 재산반환 소송 승소…5300만원 환수

정부가 ‘친일 후손’을 상대로 낸 부당이득반환 청구소송에서 전부 승소해 5300만원을 환수했다.

24일 법조계에 따르면, 서울서부지법은 지난 22일 법무부가 친일반민족행위자 임선준씨의 후손을 상대로 낸 친일재산 매각대금 약 5300만원 상당의 친일 재산 매각 대금 부당이득반환 청구소송을 전부 승소로 판결했다. 이번 판결은 앞서 2024년 12월 ‘친일반민족행위자 후손의 소멸시효 주장은 권리남용으로서 허용될 수 없다’는 취지의 대법원 판결 이후 법무부가 소송을 제기해 승소한 첫 사례다.

임씨는 고종의 강제 퇴위와 한·일 신협약 체결에 협력해 일제로부터 자작 작위를 받고, 한국병합기념장을 서훈받았다. 친일반민족행위 진상규명위원회는 임씨에 대해 친일반민족행위 결정을 내렸다.

법무부는 임씨의 후손이 상속받은 경기 여주시 소재 8필지를 1993~2000년 사이에 매각한 사실을 확인했다. 이 토지는 임씨가 1912년쯤 취득한 토지로 나타났다. 이에 법무부는 지난 1월 매각대금 반환 청구소송을 냈고, 법원은 정부 측 손을 들어줬다.

정성호 법무부 장관은 “법무부는 철저한 소송수행을 통해 단 1원의 친일재산이라도 끝까지 환수하겠다”며 “완전한 친일청산을 위해 현재 국회 계류 중인 친일재산귀속법이 조속히 통과될 수 있도록 입법 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.