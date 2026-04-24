‘항공편·보따리상’ 동원···담배 ‘2만9000보루’ 밀반입한 베트남 부부

베트남산 담배와 위조 국산 담배를 항공편을 이용해 조직적으로 밀수입·유통한 부부가 검찰에 넘겨졌다.

태안해양경찰서는 관세법·상표법·담배사업법 위반 혐의로 주범 A씨(베트남 국적·40대)와 공범인 아내 B씨(베트남 국적·30대)를 송치했다고 24일 밝혔다.

이들은 지난 1년2개월간 ‘보따리상’을 활용한 밀수 방식으로 베트남산 담배 2만6649보루와 위조 국산 담배 2695보루 등 총 2만9000여보루를 국내에 밀반입한 혐의를 받는다.

태안해경은 지난 17일 A씨에 대한 구속영장을 발부받아 수사를 이어왔다. 앞서 지난달 “담배 밀수 조직 총책이 국내에 입국할 예정”이라는 첩보를 입수해 수사를 진행, 지난 15일 인천공항에서 이들을 긴급체포했다.

A씨는 항공편 운반책과 국내 판매·배송책을 조직하고 아내 B씨를 편입시켜 구매자 및 배송처 관리를 맡기는 등 밀수 전반을 지휘한 것으로 조사됐다.

태안해경 관계자는 “이번 검거를 계기로 조직적 밀수 행위에 대한 경각심을 높이고 지능화·다양화되는 밀수 수법에 선제적으로 대응하기 위해 유관기관과 공조를 강화해 단속을 지속할 방침”이라고 말했다.