트럼프 ‘핵먼지’ 주장···“고농축 우라늄 문제 단순화” 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 미·이란 종전협상과 관련해 ‘핵먼지’라는 표현을 반복적으로 사용하고 있다. 미군의 폭격으로 이란의 핵 프로그램이 초토화돼 잿더미만 남았다는 주장이지만, 전문가는 이란의 농축우라늄 문제를 지나치게 단순화한 표현이라고 지적한다.

뉴욕타임스(NYT)는 23일(현지시간) 트럼프 대통령이 의미하는 것은 이란이 대형 스쿠버 탱크 크기의 용기에 보관하고 있는 고농축 우라늄으로 보인다고 보도했다. 이 물질은 실제로 ‘먼지’가 아니라 용기 안에서는 기체 상태로 존재하며 실온에서는 고체로 변한다. 수분과 접촉하면 휘발성 맹독성 물질이 되고 취급을 잘못하면 핵반응을 유발할 수 있다.

앞서 트럼프 대통령은 이란과의 종전협상과 관련해 이란이 “핵먼지까지 넘기기로 했다”고 주장했다. 최근 애리조나주 유세 현장에서는 “미국이 모든 핵먼지를 가져올 것”이라며 “그게 무엇인지 아느냐. 우리 B-2 폭격기가 만들어낸 하얀 가루 같은 물질”이라고 말했다.

미군은 지난해 6월 농축우라늄 상당량이 보관된 것으로 추정되는 이스파한 외곽 시설을 포함해 이란의 핵심 핵 시설 세 곳을 폭격했다. 대서양위원회 스코우크로프트 전략안보센터의 매슈 크로닉 선임국장은 “핵폭탄급은 아니지만 그 직전 단계였고, 이스파한 핵시설에 보관되어 있었다”며 “이스파한이 폭격되면서 해당 물질은 아마도 그 아래 매몰됐을 것”이라고 설명했다. 미 정보당국은 이란이 매몰된 물질에 접근하기 위해 굴착 작업을 벌였을 가능성이 있다고 보고 있으나, 실제로 반출됐다는 증거는 없다.

이란은 현재 60% 수준까지 우라늄을 농축한 것으로 알려졌다. 이는 핵무기 제조에 사용되는 90%보다 낮은 수준이지만 그와 근접해 있어 이란이 핵무기를 비교적 이른 시일 내 개발할 수 있다는 경고 신호로 받아들여져 왔다.

NYT는 ‘핵먼지’라는 표현은 농축우라늄의 위험성과 종전협상의 난이도를 단순화하는 것이라고 지적했다. 크로닉 국장은 “트럼프 특유의 다소 과장된 표현 방식”이라며 핵먼지라는 표현은 들어본 적도 없다고 말했다.

전쟁 중 이란의 농축우라늄을 반출하는 작업도 만만치 않을 것이라는 분석이 나온다. 카토연구소의 저스틴 로건 국방·외교정책연구 국장은 이란의 협조 없이는 사실상 불가능에 가깝다며 “서로 칼을 빼든 상황에서 우라늄을 제거하겠다는 생각은 비현실적”이라고 말했다.