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대전아쿠아리움 아기 백사자 ‘보문이’ 7개월 만에 폐사···“번식 구조 문제”

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본문 요약

대전아쿠아리움에서 사육하던 아기 백사자 '보문이'가 생후 7개월 만에 폐사한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

환경단체는 이번 사안을 계기로 동물원 전시와 번식 방식에 대한 문제를 제기하고 나섰다.

대전환경운동연합은 이날 논평을 내고 "보문이 폐사는 단순한 사고가 아닌, 희귀성을 유지하기 위한 번식 구조에서 비롯된 문제일 수 있다"며 "백사자는 자연 상태에서 매우 드물게 나타나는 유전적 변이 개체로, 반복적인 혈통 번식이 건강 문제를 초래할 수 있다는 지적이 제기돼 왔다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대전아쿠아리움 아기 백사자 ‘보문이’ 7개월 만에 폐사···“번식 구조 문제”

입력 2026.04.24 17:51

수정 2026.04.24 17:58

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

폐사 원인은 ‘선천성 질환’

동물원 전시·번식 방식 두고 비판

아기 백사자 ‘보문이’. 연합뉴스

아기 백사자 ‘보문이’. 연합뉴스

대전아쿠아리움에서 사육하던 아기 백사자 ‘보문이’가 생후 7개월 만에 폐사한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

24일 대전아쿠아리움 등에 따르면 보문이는 선천적으로 앓고 있던 관절 희귀질환인 ‘다발성 연골형성 이상’으로 지난 2일 폐사했다.

보문이는 백사자 ‘레오’와 ‘레미’ 사이에서 지난해 8월28일 태어났다. 출생 직후 어미의 보호를 제대로 받지 못하면서 사육사의 인공 포육으로 길러졌다. 지난해 11월 일반에 공개된 이후 시민들의 관심을 받아왔다.

보문이는 성장 과정에서 체중이 증가하며 약한 관절이 이를 지탱하지 못해 상태가 악화한 것으로 전해졌다.

환경단체는 이번 사안을 계기로 동물원 전시와 번식 방식에 대한 문제를 제기하고 나섰다.

대전환경운동연합은 이날 논평을 내고 “보문이 폐사는 단순한 사고가 아닌, 희귀성을 유지하기 위한 번식 구조에서 비롯된 문제일 수 있다”며 “백사자는 자연 상태에서 매우 드물게 나타나는 유전적 변이 개체로, 반복적인 혈통 번식이 건강 문제를 초래할 수 있다는 지적이 제기돼 왔다”고 밝혔다.

이어 “희귀 동물을 전시 목적으로 생산·소비하는 구조에서 벗어나야 한다”며 “동물원이 교육과 보전이라는 역할을 넘어 생태 복원과 보호 중심으로 전환할 필요가 있다”고 촉구했다.

최근 대전 동물원 오월드에서 발생한 늑대 ‘늑구’ 탈출 사건 이후 정부와 환경당국은 동물원 관리 강화에 나선 상태다.

금강유역환경청은 ‘동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률’ 위반 여부를 판단해 오월드에 조치명령을 내렸으며 관련 시설에 대한 임시 사용 중지와 재발 방지 대책 제출을 요구했다.

기후에너지환경부는 전국 동물원 121곳을 대상으로 일제 점검을 진행 중이며 기존 등록제 중심 운영 체계를 허가제로 전환하는 방안을 내년으로 앞당겨 도입할 계획이다.

‘늑구’는 무사히 돌아왔지만···9일간의 ‘탈출 소동’이 남긴 동물원 논쟁

대전 중구 오월드 동물원에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 17일 새벽 마침내 붙잡혔다. 지난 8일 동물원을 나간 뒤 9일만이다. 다행히 아무도 다치지 않았고, 늑구도 조금 수척해졌을 뿐 건강했다. 늑구가 태어난 동물원을 떠나 쫓고 쫓기는 추격전을 벌이는 동안 한국 사회에서는 ‘동물원을 이대로 유지해야 하는가’란 논의가 확산됐다. 동물원·수족관 등 ‘동물 전...

https://www.khan.co.kr/article/202604172000001

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