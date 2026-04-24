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우리금융, 1분기 순이익 6038억원…시장 기대치 하회

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우리금융그룹은 올 1분기 연결기준 당기순이익이 6038억원으로 집계됐다고 24일 공시했다.

우리금융은 1분기 분기 배당을 전년 동기 대비 10% 늘린 주당 220원으로 결정했으며 은행 지주 중 유일하게 비과세 배당도 지속한다.

우리금융은 향후 5년간 비과세 배당을 이어갈 예정이다.

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우리금융, 1분기 순이익 6038억원…시장 기대치 하회

입력 2026.04.24 18:07

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 우리은행 본점. 연합뉴스

서울 중구 우리은행 본점. 연합뉴스

우리금융그룹은 올 1분기 연결기준 당기순이익이 6038억원으로 집계됐다고 24일 공시했다.

전년 동기 대비 2.1% 감소한 수치다.

앞서 증권가에선 우리금융의 1분기 순이익을 7700억~7800억원 수준으로 예상했는데 이를 크게 밑돈 성적이다. 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 가운데 유일하게 시장 추정치를 하회했다.

우리금융 관계자는 “중동전쟁에 따른 급격한 시장 변동성 확대에 따라 유가증권 및 환율 관련 이익이 감소했고, 해외법인 관련 일회성 충당금 등을 반영한 결과”라고 설명했다.

이자이익은 첨단전략산업 중심의 생산적 금융 등 기업금융 성장과 안정적인 은행 순이자마진(NIM) 유지에 힘입어 전년 동기 대비 소폭 증가했다.

비이자이익은 비은행 부문의 이익 기여도가 개선되며 전년 동기보다 26.6% 늘었다. 특히 수수료이익은 분기 기준 역대 최고치인 5768억원을 기록했다.

주주환원은 강화됐다. 우리금융은 1분기 분기 배당을 전년 동기 대비 10% 늘린 주당 220원으로 결정했으며 은행 지주 중 유일하게 비과세 배당도 지속한다. 우리금융은 향후 5년간 비과세 배당을 이어갈 예정이다.

우리금융은 자회사 경쟁력 제고도 본격화할 예정이다. 우리투자증권이 약 1조 원 규모증자를 통해 영업 기반과 모험자본 공급 역량을 강화한다. 동양생명은 포괄적 주식교환 방식으로 완전 자회사화를 추진한다.

우리금융은 “외부환경에 기인한 일시적인 요인인 만큼, 최근 시장지표가 안정화에 따라 회복될 것으로 기대된다”고 설명했다.

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