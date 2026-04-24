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하나금융, 1분기 순이익 1조2100조원…분기 최대 달성

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하나금융지주는 올해 1분기 1조2100억원의 당기순이익을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 24일 밝혔다.

전년 대비 11.2% 증가한 수준이다.

하나증권은 전년 동기 대비 37.1% 증가한 1033억원의 당기순이익을 냈다.

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하나금융, 1분기 순이익 1조2100조원…분기 최대 달성

입력 2026.04.24 18:08

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

하나금융그룹 전경. 경향신문 자료사진

하나금융그룹 전경. 경향신문 자료사진

하나금융지주는 올해 1분기 1조2100억원의 당기순이익을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 24일 밝혔다.

이는 전년 동기(1조1277억원) 대비 7.3% 증가한 수치다. 2015년 하나·외환은행 공식 통합 이래 분기 기준 최대 기록이다.

이자이익과 수수료이익을 더한 ‘핵심 이익’은 3조1731억원으로 전년 동기 대비 13.6% 증가했다. 이자이익은 2조5053억원, 수수료 이익은 6678억원이었다. 그룹의 순이자마진(NIM)은 1.82%를 보였다. 수수료 이익은 전년 동기 대비 28%(1462억원) 늘었다.

주요 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.91%로 전년 동기 대비 0.29%포인트 개선됐고, 총자산이익률(ROA)은 0.73%를 기록했다.

계열사별로 보면 하나은행은 올해 1분기 1조1042억원의 당기순이익을 기록했다. 전년 대비 11.2% 증가한 수준이다. 하나증권은 전년 동기 대비 37.1% 증가한 1033억원의 당기순이익을 냈다. 하나카드는 575억원, 하나캐피탈은 535억원, 하나생명은 79억원, 하나자산신탁은 67억원의 당기순이익을 각각 기록했다.

하나금융은 이날 이사회에서 1분기 주당 배당금을 1145원으로 결의했다. 지난해 평균 주당 배당금 대비 약 11.6% 증가한 수치다. 2000억원 규모의 자사주 매입·소각에도 나선다.

하나금융 관계자는 “대내외 불확실성 지속과 환율 상승에 따른 환차손 비용에도 불구하고, 수익 포트폴리오 다각화 및 자산 기반 확대, 선제적 리스크 관리 등에 힘입어 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했다”고 설명했다.

영문번역(English Translation)
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