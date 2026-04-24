이태원 참사 당시 용산소방서장, 재수사 끝 재판행···“구조 적시에 안 했다”

이태원 참사 당시 현장 구조를 총괄했던 최성범 전 용산소방서장이 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 앞서 검찰은 최 전 소장을 조사한 뒤 불기소 처분했는데, 이태원 참사 특별조사위원회의 수사 의뢰를 받고 다시 수사를 진행한 결과 다른 결론을 냈다.

서울서부지검 이태원 참사 진상규명을 위한 검·경 합동수사팀은 24일 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)에서 재수사를 요청한 최 전 서장을 업무상과실치사·상 혐의로 불구속기소 했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 최 전 서장은 이태원 참사가 발생하기 전 인파가 집중돼 사고가 발생할 위험성을 충분히 인식할 수 있었지만 아무런 조처를 하지 않았고, 참사 발생 후 피해자들에 대한 구조 등 대응조치도 적시에 제대로 취하지 않았던 것으로 나타났다.

특조위는 지난 1월 최 전 서장과 이봉학 전 용산소방서 현장지휘팀장을 재수사해달라고 검찰에 의뢰했다. 앞서 서울서부지검은 최 전 서장과 이 전 팀장을 업무상 과실치사상 혐의로 수사한 뒤 2024년 불기소 결정을 내렸다.

다만 검찰은 이번에도 이 전 팀장의 업무상과실치사·상 혐의에 대해서는 불기소 처분했다.

합동수사팀은 “향후 재판 과정에서 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하고, 수사 중인 다른 사건에 대해서도 엄정하게 수사할 것”이라고 밝혔다.