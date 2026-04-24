검찰, ‘채용비리 의혹’ 서울 강서구의회 의장·운영위원장 구속기소

검찰이 채용비리 의혹을 받는 서울 강서구의회 의장과 운영위원장을 구속 상태로 재판에 넘겼다.

서울남부지검 형사6부(부장검사 전철호)는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 및 뇌물수수 혐의로 박모 강서구의회 의장과 전모 강서구의회 운영위원장을 구속 기소했다. 뇌물을 준 채용대상자들에 대해선 뇌물공여 등의 혐의로 불구속 기소했다.

검찰에 따르면, 박 의장과 전 위원장은 지난해 4월부터 7월 사이 공무원 채용의 대가로 A씨로부터 시가 1500만원 상당의 금목걸이 및 현금 2500만원 등 합계 4000만원을 받았다. 두 사람은 A씨를 통해 또 다른 3명으로부터 각각 2000만원, 8000만원, 300만원을 받았다. 또 박 의장은 단독으로 2024년 7월부터 B씨로부터 공무원 계약 연장의 대가로 200만원을 수수했다.

경찰은 지난해 10월 국민권익위원회로부터 이 사건을 넘겨받아 강서구의회 의장실과 운영위원장실 등을 압수수색하는 등 수사를 진행했다. 서울남부지법은 지난달 31일 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거인멸 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이후 경찰은 지난 9일 두 사람을 검찰에 구속 송치했다.