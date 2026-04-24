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본문 요약

검찰이 채용비리 의혹을 받는 서울 강서구의회 의장과 운영위원장을 구속 상태로 재판에 넘겼다.

서울남부지검 형사6부는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 뇌물수수 혐의로 박모 강서구의회 의장과 전모 강서구의회 운영위원장을 구속 기소했다.

뇌물을 준 채용대상자들에 대해선 뇌물공여 등의 혐의로 불구속 기소했다.

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검찰, ‘채용비리 의혹’ 서울 강서구의회 의장·운영위원장 구속기소

입력 2026.04.24 19:33

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울남부지검. 박채연 기자

서울남부지검. 박채연 기자

검찰이 채용비리 의혹을 받는 서울 강서구의회 의장과 운영위원장을 구속 상태로 재판에 넘겼다.

서울남부지검 형사6부(부장검사 전철호)는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 및 뇌물수수 혐의로 박모 강서구의회 의장과 전모 강서구의회 운영위원장을 구속 기소했다. 뇌물을 준 채용대상자들에 대해선 뇌물공여 등의 혐의로 불구속 기소했다.

검찰에 따르면, 박 의장과 전 위원장은 지난해 4월부터 7월 사이 공무원 채용의 대가로 A씨로부터 시가 1500만원 상당의 금목걸이 및 현금 2500만원 등 합계 4000만원을 받았다. 두 사람은 A씨를 통해 또 다른 3명으로부터 각각 2000만원, 8000만원, 300만원을 받았다. 또 박 의장은 단독으로 2024년 7월부터 B씨로부터 공무원 계약 연장의 대가로 200만원을 수수했다.

경찰은 지난해 10월 국민권익위원회로부터 이 사건을 넘겨받아 강서구의회 의장실과 운영위원장실 등을 압수수색하는 등 수사를 진행했다. 서울남부지법은 지난달 31일 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거인멸 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이후 경찰은 지난 9일 두 사람을 검찰에 구속 송치했다.

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