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분열이라니? 이란 지도부 “철의 결속” 잇단 메시지···‘#우리의 이란’ 단결 캠페인 확산

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 2차 종전협상 무산의 배경으로 이란 지도부 간 분열을 지목한 가운데 이란에서는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 발표한 '단결 메시지' 공유 캠페인이 확산되고 있다.

하지만 이란 지도부 내부는 겉으로 보이는 것과 달리 전쟁 이전보다 더 단결된 상태라는 보도가 나온 바 있다.

은신 중인 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 이날 "이란 국민 사이에 형성된 놀라운 단결로 인해 적 내부에 균열이 생겼다"며 "이란의 단결은 더욱 강력하고 강철처럼 견고해졌다"는 서면 메시지를 발표했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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분열이라니? 이란 지도부 “철의 결속” 잇단 메시지···‘#우리의 이란’ 단결 캠페인 확산

입력 2026.04.24 19:44

수정 2026.04.24 20:20

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  • 최경윤 기자

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트럼프 휴전 연장 이유로 ‘이란 내부 갈등’ 지목에

모즈타바 “강철처럼 견고” 페제시키안 “절대 복종”

“오히려 전쟁 이전보다 내부적으로 더 단결” 보도도

이란 국기 모양의 스카프를 만지는 여성. 로이터연합뉴스

이란 국기 모양의 스카프를 만지는 여성. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 2차 종전협상 무산의 배경으로 이란 지도부 간 분열을 지목한 가운데 이란에서는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 발표한 ‘단결 메시지’ 공유 캠페인이 확산되고 있다.

페제시키안 대통령은 23일(현지시간) 엑스에 ‘우리의 이란’(이라네_마)이라는 해시태그와 함께 올린 글에서 “우리 이란에는 강경파나 온건파가 따로 존재하지 않는다”며 “우리는 모두 ‘이란인’이자 ‘혁명가’”라고 밝혔다. 이어 “국민과 정부의 철의 결속과 최고지도자에 대한 절대적 복종을 통해 범죄적 침략자를 반드시 후회하게 만들 것”이라고 했다.

이후 이스마일 사갑 에스파하니 이란 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 등이 페제시키안 대통령의 글을 인용하며 ‘우리의 이란’ 해시태그를 올렸다. 갈리바프 의장은 앞서 미국과의 1차 종전협상에서 이란 측 대표단을 이끈 인물이다.

마수드 페제시키안 이란 대통령이 23일(현지시간) 엑스에 ‘우리의 이란’(이라네_마)이라는 해시태그와 함께 단결을 촉구하는 글을 올렸다. 페제시키안 대통령 엑스 갈무리

마수드 페제시키안 이란 대통령이 23일(현지시간) 엑스에 ‘우리의 이란’(이라네_마)이라는 해시태그와 함께 단결을 촉구하는 글을 올렸다. 페제시키안 대통령 엑스 갈무리

사이드 아바스 살레히 이란 문화·이슬람지도부 장관은 페제시키안 대통령의 글을 리포스트하며 “이 글은 이란 국민이 선출한 대통령의 메시지이자 현장·거리·외교의 하나 된 목소리”라고 적었다. 그는 “이란의 적들은 국민의 단결과 일체성에 타격을 입었다”며 “단결에 더욱 힘쓰자”고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 21일 휴전 연장을 발표하며 ‘이란 지도부가 심각하게 분열돼 있다’는 점을 이유로 들었다. 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자가 미·이스라엘의 공습에 숨진 이후 이란에서 군부 강경파와 협상파 간 갈등이 심화했다는 주장이다. 하지만 이란 지도부 내부는 겉으로 보이는 것과 달리 전쟁 이전보다 더 단결된 상태라는 보도가 나온 바 있다.

은신 중인 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 이날 “이란 국민 사이에 형성된 놀라운 단결로 인해 적 내부에 균열이 생겼다”며 “이란의 단결은 더욱 강력하고 강철처럼 견고해졌다”는 서면 메시지를 발표했다.

“절멸 위협 느낀 이란 지도부, 새 전시 체제서 대단결”

이란 정권이 ‘심각하게 분열돼 있다’는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장과 달리 이란 지도부가 전시 체제에서 더 단결된 모습을 보이고 있다는 분석이 나왔다. 미국 CNN방송은 23일(현지시간) 다수의 전문가가 이란 지도부가 겉으로 보이는 것보다 더 결집해 있는 것으로 보고 있다고 보도했다. 미 조지타운대 카타르 캠퍼스의 메흐라트 캄라바 교수는 트럼프 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604232100005

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