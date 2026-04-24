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민주노총 경기도본부, 5월 1일 수원역서 첫 노동절 대회···1만명 참가 예상

입력 2026.04.24 20:16

김진희 민주노총 경기도본부 본부장(왼쪽)과 윤호상 민주노총 경기도본부 사무처장이 24일 경기 수원시 팔달구 경기도노동복지센터 중교육실에서 기자간담회를 열고 있다. 민주노총 경기도본부 제공

김진희 민주노총 경기도본부 본부장(왼쪽)과 윤호상 민주노총 경기도본부 사무처장이 24일 경기 수원시 팔달구 경기도노동복지센터 중교육실에서 기자간담회를 열고 있다. 민주노총 경기도본부 제공

민주노총 경기도본부는 근로자의 날에서 노동절로 명칭이 변경된 이후 처음 열리는 노동절인 다음달 1일 오후 3시 경기 수원역 일대에서 ‘세계노동절 경기대회’를 연다고 24일 밝혔다.

민주노총 창립 이후 ‘경기대회’가 열리는 것은 이번이 처음으로, 민주노총 경기도본부는 조합원 1만명 이상이 모일 것으로 예상하고 있다.

지역에서 열리는 첫 대회인 만큼 기조와 방향 역시 지역 의제를 중심으로 열릴 전망이다. 경기도의 모범 사용자 역할 강제, 경기사회서비스원 확대 및 의료 공공성 확대, 중대재해 없는 경기도, 경기도 생활 임금 확대 등이 주요 의제로 오를 전망이다.

차별없는 경기도를 위한 경기평등조례 제정도 논의된다. 22대 국회에서 차별금지법이 발의됐지만, 실제 법 제정까지는 이어지지 못한 상황이다. 이에 민주노총 경기도본부는 경기평등조례 제정이라는 중기적인 전망을 제시하고 조례 제정까지 나아갈 방침이다.

또 개정 노동법 이후 원청교섭 현실화, 내란세력의 완전한 청산, 전쟁반대와 파병반대 등도 주요 의제로 다룬다는 방침이다.

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