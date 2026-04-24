인천 제조업체서 “한국인 직원이 이주노동자 폭행했다” 신고 접수

인천의 한 섬유 제조업체에서 관리 직원이 이주 노동자를 폭행했다는 내용의 신고가 접수됐다.
24일 경찰에 따르면 이날 오전 인천시 서구 가좌동 한 섬유 제조업체에서 한국인 관리 직원 A씨가 방글라데시 국적 이주노동자 B씨를 폭행했다는 내용의 신고가 접수됐다.
A씨는 소리를 지르며 B씨를 폭행하거나 머리채를 잡는 등 위협한 것으로 알려졌다.
경찰은 추후 A씨와 B씨를 차례로 불러 구체적인 경위를 조사한다는 방침이다.
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입력 2026.04.24 20:20
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인천의 한 섬유 제조업체에서 관리 직원이 이주 노동자를 폭행했다는 내용의 신고가 접수됐다.
24일 경찰에 따르면 이날 오전 인천시 서구 가좌동 한 섬유 제조업체에서 한국인 관리 직원 A씨가 방글라데시 국적 이주노동자 B씨를 폭행했다는 내용의 신고가 접수됐다.
A씨는 소리를 지르며 B씨를 폭행하거나 머리채를 잡는 등 위협한 것으로 알려졌다.
경찰은 추후 A씨와 B씨를 차례로 불러 구체적인 경위를 조사한다는 방침이다.
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