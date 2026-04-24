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‘거짓말 논란’ 장동혁 “미 차관보 면담 또 있었다” 해명, 또 사실과 달랐다···이번엔 ‘차관보 권한대행’

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본문 요약

국민의힘이 24일 장동혁 대표의 방미 일정과 관련해 "미 국무부 차관보급 인사를 추가로 만났다"고 해명했지만, 해당 인사 역시 차관보급이 아닌 것으로 확인됐다.

이날 "장 대표가 만났다는 또 다른 국무부 인사는 수석 부차관보인 것으로 확인됐다"는 JTBC 보도에 대해 해명을 내놓은 것이다.

앞서 장 대표는 차관보 면담을 이유로 미국 일정을 연장했다고 설명했지만, 이후 해당 인사가 차관보가 아닌 개빈 왁스 차관 비서실장으로 밝혀지면서 '거짓말 논란'에 휩싸였다.

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‘거짓말 논란’ 장동혁 “미 차관보 면담 또 있었다” 해명, 또 사실과 달랐다···이번엔 ‘차관보 권한대행’

입력 2026.04.24 20:50

수정 2026.04.24 21:23

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  • 심윤지 기자

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장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회 당대표 회의실에서 방미 등 현안관련 브리핑을 마친 후 퇴장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회 당대표 회의실에서 방미 등 현안관련 브리핑을 마친 후 퇴장하고 있다. 박민규 선임기자

국민의힘이 24일 장동혁 대표의 방미 일정과 관련해 “미 국무부 차관보급 인사를 추가로 만났다”고 해명했지만, 해당 인사 역시 차관보급이 아닌 것으로 확인됐다.

국민의힘은 이날 언론에 배포한 입장문에서 “국무부 방문 1일차에 만난 인물은 차관보 권한대행 직함으로 회의에 참석함에 따라 차관보급으로 표현했다”고 밝혔다. 이날 “장 대표가 만났다는 또 다른 국무부 인사는 수석 부차관보인 것으로 확인됐다”는 JTBC 보도에 대해 해명을 내놓은 것이다.

앞서 장 대표는 차관보 면담을 이유로 미국 일정을 연장했다고 설명했지만, 이후 해당 인사가 차관보가 아닌 개빈 왁스 차관 비서실장으로 밝혀지면서 ‘거짓말 논란’에 휩싸였다.

장 대표는 이날 오전 기자간담회에서 이를 “실무상 착오”라고 해명하면서도 “개빈 왁스 외에 차관보급 인사를 한 명 더 만났다”고 주장했다. 이어 “첫 번째로 만난 인사는 개빈 왁스와는 대화의 내용이나 밀도 면에서 달랐다”고 했지만, 해당 인사의 구체적인 신원에 대해서는 “공개할 수 없다”고 했다.

그러나 JTBC는 “또 한 명의 차관보급 인사를 만났다는 이날 설명도 사실과 다르다”고 보도했다. 그러면서 “차관보와 부차관보는 명확히 구분되는 직위”라며 “외교가에서는 이를 한국 외교부 기준으로 선임국장급 수준으로 본다”고 했다.

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