정청래, ‘12일 단식’ 안호영 병문안…재감찰·지방선거 언급은 없어

정청래 더불어민주당 대표가 24일 전북지사 경선 문제를 제기하며 단식 농성 중인 안호영 의원을 찾았다.

정 대표는 이날 오후 4시50분쯤 김영환 의원과 함께 서울 중랑구 녹색병원을 방문해 약 15분간 안 의원을 만난 것으로 전해졌다. 정 대표는 병문안 자리에서 안 의원에게 “12일 단식했으니 12일 입원해 치료받아야 한다. 쾌유를 바란다”고 말한 것으로 알려졌다. 다만 안 의원이 요구해온 이원택 전북지사 후보에 대한 재감찰이나 6·3 지방선거 관련 언급은 없었던 것으로 전해졌다.

안 의원은 지난 11일 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패한 뒤, 이 의원의 제3자 식비 대납 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식에 들어갔다. 이후 단식 12일째인 22일 건강이 악화돼 병원으로 이송됐다.

이번 방문은 정 대표가 국회에 설치된 안 의원 단식 농성장을 찾지 않은 것을 두고 당내 이견이 표출된 지 이틀 만에 이뤄졌다.

친이재명(친명)계 이언주 최고위원은 지난 22일 “당대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다”고 말했고, 강득구 최고위원도 “소속 의원이 10여일째 단식 농성 중인데 이를 외면하는 당대표 모습에 동의하기 어렵다”고 했다.

반면 친정청래(친청)계 최민희 의원은 페이스북에서 두 최고위원을 겨냥해 “공천 불복과 이를 우회적으로 부추기는 최고위원들이 있다”며 “공천 불복 단식을 빌미로 당 대표를 공격하는 것은 무엇인가”라고 했다.