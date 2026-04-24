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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 24일 전북지사 경선 문제를 제기하며 단식 농성 중인 안호영 의원을 찾았다.

정 대표는 병문안 자리에서 안 의원에게 "12일 단식했으니 12일 입원해 치료받아야 한다. 쾌유를 바란다"고 말한 것으로 알려졌다.

다만 안 의원이 요구해온 이원택 전북지사 후보에 대한 재감찰이나 6·3 지방선거 관련 언급은 없었던 것으로 전해졌다.

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정청래, ‘12일 단식’ 안호영 병문안…재감찰·지방선거 언급은 없어

입력 2026.04.24 21:18

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 24일 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 24일 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 24일 전북지사 경선 문제를 제기하며 단식 농성 중인 안호영 의원을 찾았다.

정 대표는 이날 오후 4시50분쯤 김영환 의원과 함께 서울 중랑구 녹색병원을 방문해 약 15분간 안 의원을 만난 것으로 전해졌다. 정 대표는 병문안 자리에서 안 의원에게 “12일 단식했으니 12일 입원해 치료받아야 한다. 쾌유를 바란다”고 말한 것으로 알려졌다. 다만 안 의원이 요구해온 이원택 전북지사 후보에 대한 재감찰이나 6·3 지방선거 관련 언급은 없었던 것으로 전해졌다.

안 의원은 지난 11일 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패한 뒤, 이 의원의 제3자 식비 대납 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식에 들어갔다. 이후 단식 12일째인 22일 건강이 악화돼 병원으로 이송됐다.

이번 방문은 정 대표가 국회에 설치된 안 의원 단식 농성장을 찾지 않은 것을 두고 당내 이견이 표출된 지 이틀 만에 이뤄졌다.

친이재명(친명)계 이언주 최고위원은 지난 22일 “당대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다”고 말했고, 강득구 최고위원도 “소속 의원이 10여일째 단식 농성 중인데 이를 외면하는 당대표 모습에 동의하기 어렵다”고 했다.

반면 친정청래(친청)계 최민희 의원은 페이스북에서 두 최고위원을 겨냥해 “공천 불복과 이를 우회적으로 부추기는 최고위원들이 있다”며 “공천 불복 단식을 빌미로 당 대표를 공격하는 것은 무엇인가”라고 했다.

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