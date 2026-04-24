[속보] 미 국방 “유럽·아시아, 무임승차 시대는 끝났다”···호르무즈 역봉쇄 동참 촉구

“호르무즈 역봉쇄 이후 이란 선박 34척 회항·2척 나포” “시간은 이란 편 아냐”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 호르무즈 해협 역봉쇄 이후 미국이 이란 선박 34척을 회항시키고 이란 비밀 함대 선박 두 척을 나포했다고 밝혔다. 그러면서 아시아와 유럽 동맹국이 호르무즈 해협 역봉쇄에 참여해야 한다고 강조했다.

로이터통신에 따르면 헤그세스 장관은 24일(현지시간) “미국의 봉쇄가 전 세계로 확대됐다”며 “미 해군이 지금까지 호르무즈 해협에서 이란 선박 34척을 회항시켰다”고 밝혔다. 그는 “봉쇄 발효 전에 이란 항구를 떠난 이란 비밀 함대 소속 선박 두 척이 나포됐다”고도 했다.

헤그세스 장관은 “봉쇄는 필요한 만큼 계속될 것”이라며 “시간은 이란 편이 아니다”라고 말했다.

그는 아시아와 유럽 동맹국에 호르무즈 해협 역봉쇄에 동참할 것을 촉구했다. 헤그세스 장관은 “이 싸움은 미국 혼자만의 싸움이 돼선 안 된다”며 “유럽과 아시아는 수십년간 미국의 보호 아래 혜택을 누려왔으며, 무임승차 시대는 끝났다”고 말했다.

그는 “동맹이 된다는 것은 쌍방향 소통”이라며 “유럽은 우리보다 호르무즈 해협을 훨씬 더 필요로 한다”고 했다.

이날 댄 케인 미 합참의장은 호르무즈 해협의 전면 봉쇄를 강화하겠다고 밝혔다.