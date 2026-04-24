‘부실수사 논란’ 김창민 감독 상해치사 피의자 2명, 검찰 전담팀 첫 소환조사

고 김창민 영화감독 상해치사 사건의 피의자 2명이 검찰의 전담 수사팀 편성 이후 처음으로 출석해 조사를 받았다.

김 감독 상해치사 사건 전담팀인 의정부지검 남양주지청 형사2부(부장검사)는 24일 오전 10시부터 이 사건 피의자 2명을 소환해 조사했다. 이들은 10시간가량 조사를 받은 뒤 귀가했다.

A씨 등은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시 내 한 식당 앞에서 소음 문제로 다투던 김 감독을 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

김 감독은 폭행으로 정신을 잃어 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 깨어나지 못하고 17일 만에 뇌사 판정을 받았으며 4명에게 장기를 기증하고 숨졌다.

김 감독은 2016년 경찰 인권영화제에서 감독상을 받은 ‘그 누구의 딸’을 비롯해 ‘구의역 3번 출구’, ‘보일러’, ‘회신’ 등의 작품을 연출했다.

사건 초기 피의자들에 대한 구속영장이 두 차례 신청됐으나 검찰 단계에서 반려되거나, 법원이 기각하면서 부실 수사 논란이 일었다.

이에 검찰은 지난 2일 형사2부장을 팀장으로 검사 3명 및 수사관 5명으로 구성된 전담수사팀을 편성하고 보완 수사에 나섰다.