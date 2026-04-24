이란 외교장관, 24일 밤 파키스탄 방문···미·이란 종전협상 재개되나

이란 매체 “파키스탄 정부 관계자와 회담 예정”

아바스 아라그치 이란 외교장관이 24일(현지시간) 밤 미국·이란 종전협상을 중재하고 있는 파키스탄을 방문한다.

이란 국영 IRNA에 따르면 아라그치 장관은 이날 밤 파키스탄 수도 이슬라마바드를 방문해 파키스탄 관계자들을 만날 예정이다. IRNA는 “이번 방문의 목적은 양자 협의를 하고 지역 정세에 대해 논의하며 미·이스라엘의 이란 공습과 관련한 최근 상황을 검토하는 것”이라고 전했다.

그러면서 이번 방문은 오만 수도 무스카트, 러시아 수도 모스크바로 이어지는 아라그치 장관의 지역 순방의 일환이라고 전했다.

앞서 로이터·AP통신은 아라그치 장관이 이르면 이날 밤 파키스탄에 도착해 이번 주말 미국과의 2차 종전협상을 할 가능성이 있다고 보도했다. AP는 아라그치 장관이 소규모 정부 대표단과 동행한다고 전했다. AFP통신은 이번 주 초 여러 대의 미군 항공기가 이슬라마바드 남쪽 도시 라왈핀디의 공군기지에 착륙했다며 미국 측 물류·보안팀이 이미 이슬라마바드에 도착해있다고 보도했다.

미·이란은 지난 11일 이슬라마바드에서 1차 종전협상을 벌였지만 합의점을 도출하지 못했다.