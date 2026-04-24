창간 80주년 경향신문

이란 외교장관, 24일 밤 파키스탄 방문···미·이란 종전협상 재개되나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아바스 아라그치 이란 외교장관이 이르면 24일 밤 미국과의 2차 종전협상을 위해 중재국 파키스탄에 도착할 예정이라는 보도가 나왔다.

AP통신은 복수의 파키스탄 정부 소식통을 인용해 아라그치 장관이 이번 주말 파키스탄을 방문해 회담을 가질 예정이라고 보도했다.

AP통신은 아라그치 장관이 빠르면 이날 밤 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착할 수 있다면서 소규모 정부 대표단이 동행한다고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 외교장관, 24일 밤 파키스탄 방문···미·이란 종전협상 재개되나

입력 2026.04.24 21:52

수정 2026.04.24 22:49

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 매체 “파키스탄 정부 관계자와 회담 예정”

지난 22일(현지시간) 미국과 이란의 2차 종전협상이 열릴 예정이었던 파키스탄 수도 이슬라마바드의 모습. AP연합뉴스

지난 22일(현지시간) 미국과 이란의 2차 종전협상이 열릴 예정이었던 파키스탄 수도 이슬라마바드의 모습. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 24일(현지시간) 밤 미국·이란 종전협상을 중재하고 있는 파키스탄을 방문한다.

이란 국영 IRNA에 따르면 아라그치 장관은 이날 밤 파키스탄 수도 이슬라마바드를 방문해 파키스탄 관계자들을 만날 예정이다. IRNA는 “이번 방문의 목적은 양자 협의를 하고 지역 정세에 대해 논의하며 미·이스라엘의 이란 공습과 관련한 최근 상황을 검토하는 것”이라고 전했다.

그러면서 이번 방문은 오만 수도 무스카트, 러시아 수도 모스크바로 이어지는 아라그치 장관의 지역 순방의 일환이라고 전했다.

앞서 로이터·AP통신은 아라그치 장관이 이르면 이날 밤 파키스탄에 도착해 이번 주말 미국과의 2차 종전협상을 할 가능성이 있다고 보도했다. AP는 아라그치 장관이 소규모 정부 대표단과 동행한다고 전했다. AFP통신은 이번 주 초 여러 대의 미군 항공기가 이슬라마바드 남쪽 도시 라왈핀디의 공군기지에 착륙했다며 미국 측 물류·보안팀이 이미 이슬라마바드에 도착해있다고 보도했다.

미·이란은 지난 11일 이슬라마바드에서 1차 종전협상을 벌였지만 합의점을 도출하지 못했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글