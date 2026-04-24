경찰, ‘이재명 대통령 조폭연루설’ 조직폭력배 박철민 무고 혐의 수사

2022년 대선 당시 유력주자였던 이재명 대통령을 상대로 ‘조폭 연루설’을 제기한 조직폭력배 박철민씨에 대해 경찰이 무고 혐의로 수사에 착수했다.

경기남부경찰청은 24일 이 대통령 등을 허위로 고발한 혐의로 박씨에 대한 수사에 착수했다고 밝혔다.

박씨는 2021년 당시 경기도지사였던 이 대통령과 성남국제마피아파 출신 사업가 이준석 전 코마트레이드 대표 등 7명이 서로 밀접한 관계라며 이들을 수원지검에 고발한 바 있다.

수원지검은 이 사건을 경기남부경찰청으로 이첩했고 경찰은 이를 조사한 뒤 박씨의 주장은 사실이 아니라고 결론 내린 바 있다.

경찰은 박씨와 함께 조폭 연루설을 제기했던 장영하 변호사가 최근 대법원에서 유죄를 확정받음에 따라 무고 혐의 수사를 본격화했다.

앞서 박씨의 법률대리인이던 장 변호사는 2021년 10월 박씨의 말을 근거로 “당시 이재명 경기지사가 성남시장 재직 중 국제마피아파 측에 사업 특혜를 주는 대가로 약 20억원을 받았다”며 이른바 ‘조폭연루설’을 주장했다.

이재명 대통령은 지난달 장 변호사에 대한 유죄 확정 판결이 나온 뒤 SNS를 통해 “세상에는 저를 여전히 조폭 연루자로 아는 사람들이 많을 것”이라며 “그래서 사실확인 없이 보도하는 언론, 의도적으로 조작 왜곡 보도하는 언론, 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것”이라고 적은 바 있다.