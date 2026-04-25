봄날은 간다, 지는 꽃이 아쉬워…아, 쉬워 ‘압화’

전지훈 플로리스트, 꽃의 시간을 영원히 저장하는 방법

봄은 짧다. 햇살이 깊어지면 꽃의 시간은 순식간에 지나간다. 피어 있는 순간을 감상하는 데서 그치지 않고, 아날로그의 감성까지 담아 꽃을 저장하는 방법이 있다. ‘압화’다.



지난 14일 서울 연희동의 꽃집 플로데루시를 찾았다. 의상 디자이너 출신으로 영국과 프랑스에서 꽃을 배운 플로리스트 전지훈 작가의 압화 스튜디오이기도 하다. 그는 압화를 넣은 꽃다발용 메시지 카드를 만들었다가, 고객들의 요청으로 본격 클래스까지 운영하며 압화 작가를 겸하게 됐다.



꽃은 며칠이면 지지만, 압화 작업을 거치면 그 형태와 색을 오래 유지할 수 있다. 전 작가는 5~6년 전부터 ‘웨딩 부케 압화’ 제작 요청이 폭발적으로 늘어났다고 전했다. 압화로 부케를 재현한 액자는 평생 간직할 기념품이자, 신혼집 인테리어 소품 역할도 톡톡히 한다. 생일, 승진, 졸업, 입학 등 특별한 날에 꽃다발 대신 압화 작품을 선물하기도 한다. 꽃바구니가 금지된 병상에서도 환영받는다. 전 작가는 가정의 달 5월을 앞두고 3월부터 카네이션 압화 작업을 하고 있다.



책장 사이에 꽃 좀 끼워본 사람이라면 알듯이 압화 방법은 간단하다. 요즘은 압화판을 쉽게 구할 수 있다. 꽃잎의 수분을 흡수하도록 실리카겔 처리된 흡수지, 배열지, 압판, 그리고 압력을 가하는 볼트·너트 또는 벨크로 벨트로 구성된다. 압화가 대중화되며 압화판 가격도 저렴해졌다. 물론 두꺼운 책과 신문지로도 가능하다. 신문지 위에 꽃을 펼쳐놓고 덮은 뒤 책 사이에 끼워 무게를 주면 된다. 꽃이 완전히 마를 때까지 한 번씩 종이를 뒤집거나 교체해준다. 얇은 꽃은 며칠이면 마르지만, 잎이나 두꺼운 꽃은 2주 이상 걸릴 수 있다.



익숙해지면 꽃을 ‘해체’하는 단계로 나아간다. 장미처럼 두툼한 꽃은 그대로 눌러서는 예쁘게 마르지 않는다. 이때는 가운데 꽃잎을 좀 덜어낸 뒤 줄기부터 시작해 꽃까지 정확히 절반을 갈라 자른 후 압화한다. 같은 장미라도 납작한 꽃이라면 안쪽 꽃잎을 덜어낸 뒤 그대로 엎어서 누른다.



“두툼한 꽃을 누를 때는 꽃등에 칼집을 넣기도 해요. 그 구멍을 통해 수분이 잘 빠져요. 그렇게 해주면 거베라같이 두꺼운 꽃도 압화가 잘됩니다.”



전 작가는 “꽃마다 구조가 다르기 때문에 해체 방식도 다르다”며 “이 과정을 익히는 것이 압화의 재미이자 기술”이라고 설명한다. 덜어낸 꽃잎은 버리지 않는다. 한 장씩 분리해 말린 뒤 다시 조립하면, 입체감 있는 결과를 얻을 수 있다. 멀리서 보면 생화와 다를 바 없지만, 가까이서 보면 정교한 손작업의 결과물이다. 압화를 꽃꽂이하듯 배치한 작품을 완성하는 데에는 보통 2~3주 걸린다. 화조도나 호작도 등 민화 요소를 담은 도자기 이미지를 꽃병 삼아 제작한 작품은 외국인에게 특히 인기라고 한다.



압화를 더 흥미롭게 만드는 요소는 ‘색’이다. 자연스럽게 마른 색을 그대로 두는 방법도 있지만, 전 작가는 여기에 컬러링을 더한다. 식물 전용 염료를 이용해 꽃이 가장 싱싱할 때 색을 입히면 시간이 지나도 선명함이 유지된다. “줄기를 염료에 담그면 꽃이 물을 빨아들이듯 색을 끌어올려요. 그 결이 그대로 살아서 더 자연스럽고 예쁘죠.” 몇가지 기본색만 있어도 다양한 색을 만들어낼 수 있어 초보자도 충분히 시도해볼 만하다.



잘 마른 꽃은 손으로 만졌을 때 흐물거리지 않고, 약간의 탄력까지 느껴진다. 압화의 가장 중요한 기술은 잘 말리는 것이다. 꽃의 종류에 따라 수분 함유량이 다르고, 부위별로 빠지는 속도 역시 차이가 있다. 완전히 마르지 않은 상태에서 작품을 만들면 곰팡이가 생길 수 있다. 시일이 촉박하거나, 덜 말랐다 싶을 때는 꽃잎이 든 특수종이 위를 다림질하기도 한다. 이때는 가장 낮은 온도를 유지한다. 한 달이 가도 완전 건조가 힘든 꽃은 전자레인지의 도움을 받을 수도 있다. 30초 단위로 몇차례 돌려가면서 상태를 살핀다. 수분을 빼는 속도에 따라 압화의 색감도 달라진다. 전 작가는 그 미세한 색감을 감지하는 것도 압화의 묘미라고 했다.



봄은 압화를 시작하기 좋은 계절이다. 버터플라이, 천조초, 델피늄처럼 얇고 구조가 섬세한 꽃이 많이 난다. 수국 역시 입문자에게 적합한 꽃으로 추천했다. 꽃잎을 하나씩 떼어 다양한 형태로 활용할 수 있고, 책으로도 무리 없이 말릴 수 있다.



“민들레와 같이 땅에 붙어서 자라는 식물은 뿌리까지 채취해도 좋아요. 흙을 잘 털어내 씻은 뒤 물기를 닦아내 압화를 하면 마치 식물도감을 보는 듯 근사해요.”



봄꽃을 손수 말리고 싶다면, 일단 채취가 가능한 곳을 골라 습한 날은 피하고 이슬이 마른 뒤 나서는 것이 좋다. 전 작가는 “보송보송한 날, 오전 11시 이후가 좋다”며 “꽃은 무조건 가장 싱싱할 때 눌러야 한다”고 강조한다. 이 타이밍이 압화의 완성도를 좌우한다. 상태가 좋을 때 눌러야 색이 탁해지지 않고, 꽃이 가진 본연의 분위기가 살아난다. 이미 시들기 시작한 꽃은 말려도 어둡고 흐릿한 색으로 남는다. 꽃뿐만 아니라 유칼립투스나 고사리 같은 잎사귀도 좋은 재료가 된다. 전 작가는 “섬세한 선을 가진 잎사귀를 쓰면 압화 작품이 섬세해진다”고 설명했다.



압화는 결과물의 활용도 또한 넓다. 가장 간단한 방식은 엽서나 책갈피, 키링, 작은 액자다. 꽃을 배열해 나만의 카드나 그림을 만들 수 있다. 전 작가는 “정원 스타일로 구성한 압화 액자는 집 안에 늘 꽃이 있는 것 같은 느낌을 준다”고 말한다. 실제로 그의 작업 중에는 정원을 축소해놓은 듯한 대형 액자 작품이 인기다.



최근에는 압화를 디지털로 확장하는 시도를 하고 있다. 완성된 압화를 고해상도로 스캔해 스카프나 패키지, 포스터 등으로 제작하는 방식이다. 전 작가 역시 압화 디자인을 활용한 스카프를 선보인 바 있다. 이러한 흐름은 압화를 단순한 취미에서 디자인 영역으로 확장시키고 있다. 영미권에서는 그릇, 쿠션 커버, 커튼 등 압화를 모티프로 한 인테리어 용품이 하나의 장르로 자리 잡았다. 버려지기 쉬운 꽃을 영구 보존하는 환경친화성, 쉬우면서도 감성적인 ‘업사이클링 공예’라는 면이 부각되며 압화는 젊은층에서도 주목받고 있다.



전 작가는 “작업을 하다 보면 시간이 금방 간다”며 “그 과정에서 자연스럽게 집중하고, 힐링이 된다”는 점을 매력으로 꼽는다. 그의 클래스에 참여한 사람들은 결과물 못지않게 몰입의 경험을 높이 평가한다.



압화 작품은 햇빛에 장시간 노출되지만 않으면 색과 형태를 오래 유지할 수 있다. 보관이 부담스럽다면 압화를 스캔해 캔버스 프린트로 제작하는 방법도 있다. 시각적인 느낌은 유지하면서 관리가 훨씬 수월해진다.

