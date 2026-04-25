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4월 마지막 주말…서울 낮 최고 27도 초여름 날씨

입력 2026.04.25 08:16

토요일인 25일은 전국이 대체로 맑고 건조한 가운데 낮 기온이 최고 27도까지 오르며 초여름 같은 날씨가 이어질 전망이다.

토요일인 25일은 전국이 대체로 맑고 건조한 가운데 낮 기온이 최고 27도까지 오르며 초여름 같은 날씨가 이어질 전망이다.

토요일인 25일은 전국이 대체로 맑고 건조한 가운데 낮 기온이 최고 27도까지 오르며 초여름 같은 날씨가 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 이날 기온은 평년(최저 5~11도, 최고 18~22도)과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다. 낮과 밤의 기온 차가 20도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 11도, 인천 10도, 춘천 7도, 강릉 10도, 대전 7도, 대구 7도, 전주 8도, 광주 8도, 부산 11도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 23도, 강릉 25도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 22도, 울산 22도, 제주 19도다.

건조특보가 발효된 중부지방과 경북권, 일부 전북은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 상태가 이어지겠다. 기상청은 산림 인접 지역에서 인화 물질 관리, 야외 활동 시 화기 사용, 쓰레기 소각과 논밭 태우기 금지 등에 각별한 주의를 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

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