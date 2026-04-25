이란 “파키스탄 방문, 미국 측과 만남 예정 없어”

이란이 미국과의 직접 협상 가능성을 공식 부인하며 양국 간 접촉은 제3국을 통한 간접 방식으로만 진행하겠다는 입장을 전했다.

에스마일 바카이 이란 외무부 대변인은 25일 소셜미디어 엑스(X)에 “공식 방문을 위해 파키스탄 이슬라마바드에 도착했다”며 “아바스 아라그치 외무장관이 파키스탄 고위 인사들과 만나 미국이 촉발한 군사적 긴장을 종식하고 지역 평화 회복 방안을 논의할 예정이다”고 밝혔다. 이어 “이란과 미국 간의 회담은 예정되어 있지 않으며 이란의 입장은 파키스탄에 전달될 것이다”고 덧붙였다.

이란 국영 IRIB 방송 역시 “일각의 추측과 달리 이번 순방 중 미국과의 만남은 예정돼 있지 않다”며 “파키스탄은 이란이 가진 분쟁 종식에 대한 고려 사항들을 전달하는 가교 역할을 수행한다. 이는 지난주 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장이 테헤란을 방문했을 때 전달된 내용의 연장선에 있다”고 보도했다.

반면 캐럴라인 레빗 미 백악관 대변인은 24일(현지시각) 백악관에서 기자들과 만나 “스티브 윗코프 대통령 중동특사와 재러드 쿠슈너가 이란과의 협상을 위해 오는 25일 파키스탄으로 간다”며 “이란 측은 대화를 원하고 있다”고 전했다.

미국과 이란은 지난 11일 이슬라마바드에서 1차 종전 협상을 벌였지만 합의점을 도출하지 못했고, 지난 21일 열릴 것으로 예상됐던 2차 협상은 불발됐다.