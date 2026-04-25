꽃가루 공격 막아라! 코안에 연고 발라 보호막 만들어준다

봄철 각종 식물에서 꽃가루가 날려 공기 중에 퍼지는 시기를 맞으면 알레르기 비염 환자는 줄줄 흐르는 콧물과 계속되는 재채기, 코막힘 등으로 고충을 겪는다. 근본적인 치료가 어려운 질환의 특성상 최대한 알레르기 유발 물질을 피하는 ‘회피요법’을 적극적으로 시행하면 증상 완화에 도움이 될 수 있다.



알레르기 비염은 꽃가루 외에도 집 먼지나 동물의 털 등 다양한 항원에 노출될 때 증상이 발생한다. 건강보험심사평가원 통계를 보면 2024년 알레르기 비염 진료 인원은 740만여명에 달했는데, 3월부터 4월까지 환자 수가 급증하는 경향을 보여 꽃가루와 미세먼지 같은 계절적 요인이 크게 작용하는 것으로 나타났다. 봄철에 주로 알레르기를 유발하는 수종으로는 자작나무, 오리나무, 개암나무, 참나무 등이 대표적이다. 꽃가루가 많이 날리는 계절엔 야외활동을 가급적 줄이고 부득이하게 외출할 경우 늦은 오후나 비 온 직후 등 꽃가루 농도가 낮은 시간대를 활용하는 것이 좋다.



알레르기 증상이 나타났다면 항히스타민제나 항류코트리엔제 등 약물로 증상을 완화할 수 있다. 기상청의 꽃가루 농도 위험지수를 참고해 알레르기 반응이 심하게 나타날 것으로 예상되는 날엔 미리 약을 복용하는 것도 도움이 된다. 이때 최대한 알레르기 물질과의 접촉을 줄일 수 있게 회피요법을 병행하면 예방 효과를 더 높일 수 있다.



기존의 회피요법은 가정 내 집먼지진드기나 동물의 털을 줄이는 데 주로 초점을 맞췄고, 실내외 공기를 타고 퍼지는 꽃가루를 피하는 방법은 마스크 착용 외엔 뾰족한 수가 없었다. 그러나 최근 국내에서도 동국제약의 ‘코앤텍’ 등 코안에 바르는 연고 제형의 비강 보호제가 출시되면서 회피요법을 보다 본격적으로 시행할 수 있게 됐다. 의료용 화이트 소프트 파라핀 성분의 제품을 손이나 면봉을 이용해 코의 안쪽 점막에 얇게 도포하면 꽃가루와 미세먼지 등 외부 자극 물질의 유입을 물리적으로 차단하는 보호막을 형성한다. 비강 내 보습을 도와 건조감과 불편 완화에도 도움을 준다.



비강 보호제 연고는 졸음을 유발하는 항히스타민제의 부작용은 피하면서 다른 먹는 약이나 비강 분무제와 병행해 사용 가능한 이점이 있다. 콧속 점막에 도포하면 3~5시간 효과가 지속되며 자연적으로 배출되므로 체내 유입 염려도 적다. 동국제약 관계자는 “미세먼지와 꽃가루가 증가하는 환절기에는 알레르기 유발 요인에 대한 관리가 중요하다”며 “외출 시 마스크 착용과 외출 후 세안, 코앤텍 사용을 병행해 호흡기 건강을 지킬 수 있다”고 말했다.

