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본문 요약

홍준표 전 대구시장이 프로야구 삼성 라이온즈가 4연패에 빠지자 "연봉 값 하는 삼성 선수들이 보이지 않다"며 비판했다.

그러면서 "백수 된 후로 매일 야구 보는 재미로 사는데 저런 선수들에게 몇십억씩 연봉 안겨주는 삼성은 참 돈이 많은가 보다"며 부상 당한 김성윤의 복귀 시점을 언급하기도 했다.

한편 홍 전 시장은 재임 시절 삼성 라이온즈 경기에서 시구·시타를 하는 등 구단과 인연을 이어왔고, 삼성라이온즈 유니폼에 '대구' 로고 부착을 요청하는 등 관심을 보여왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“삼성은 참 돈이 많은가 보다” 홍준표, 프로야구 라이온즈 직격

입력 2026.04.25 10:07

수정 2026.04.25 10:21

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  • 김지윤 기자

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홍준표 전 대구시장이 최근 4연패에 빠진 삼성 라이온즈를 향해 돌연 공개적으로 비판했다.

홍준표 전 대구시장이 최근 4연패에 빠진 삼성 라이온즈를 향해 돌연 공개적으로 비판했다.

홍준표 전 대구시장이 프로야구 삼성 라이온즈가 4연패에 빠지자 “연봉 값 하는 삼성 선수들이 보이지 않다”며 비판했다.

홍 전시장은 24일 자신의 페이스북에 “최형우, 김지찬, 박승규, 전병우, 류지혁 이외에는 연봉 값 하는 삼성 선수들이 보이지 않는다”며 “홈런타자가 아닌데도 어퍼스윙으로 매일 삼진이나 당하는 공갈포 선수, 스트라이크 하나 제대로 던지지 못해 포볼이나 양산하는 새가슴 투수들 보니 한숨만 난다”고 적었다.

이어 “배짱도 있고 구질도 좋은 정찬희 같은 선수를 선발로 키워도 될 텐데, 배찬승은 훌륭한 선발감인데 아직 새가슴이라서 배짱을 키워야 할 것 같다”며 “하체가 흔들리고 허리가 빠져 공도 제대로 못 맞히는 1할대 타자들”이라고 덧붙였다.

그러면서 “백수 된 후로 매일 야구 보는 재미로 사는데 저런 선수들에게 몇십억씩 연봉 안겨주는 삼성은 참 돈이 많은가 보다”며 부상 당한 김성윤의 복귀 시점을 언급하기도 했다.

한편 홍 전 시장은 재임 시절 삼성 라이온즈 경기에서 시구·시타를 하는 등 구단과 인연을 이어왔고, 삼성라이온즈 유니폼에 ‘대구’ 로고 부착을 요청하는 등 관심을 보여왔다.

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