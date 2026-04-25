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“분명 우유만 사러 갔는데…” 장바구니가 넘치는 이유

입력 2026.04.25 14:33

전문가들은 마트에서 계획보다 더 많이 구매하게 되는 이유를 개인의 의지 부족이 아닌 심리적·환경적 요인에서 찾는다. 특히 장을 보며 향후 식사를 떠올리는 순간 도파민이 분비되면서, 계획에 없던 물건까지 자연스럽게 장바구니에 담기게 된다는 설명이다. 연합뉴스

전문가들은 마트에서 계획보다 더 많이 구매하게 되는 이유를 개인의 의지 부족이 아닌 심리적·환경적 요인에서 찾는다. 특히 장을 보며 향후 식사를 떠올리는 순간 도파민이 분비되면서, 계획에 없던 물건까지 자연스럽게 장바구니에 담기게 된다는 설명이다. 연합뉴스

분명 몇 가지 필수품만 사려고 들어갔는데 계산대 앞에 서면 장바구니는 언제나 가득 차 있다. 전문가들은 그 원인이 개인의 의지가 아닌 심리적·환경적 요인이라고 설명한다.

미국 매체 ‘리얼 심플(Real Simple)’에 따르면 식료품 쇼핑 시 계획보다 더 많이 구매하게 되는 대표적인 이유는 배고픔이다. 공복 상태에서는 뇌가 즉각적인 보상을 우선시하면서 눈에 보이는 음식이 더 매력적으로 느껴진다. 이 과정에서 구매 목록은 쉽게 무너지고 충동적인 선택이 늘어나는 것이다.

결핍 심리도 영향을 미친다. 특히 팬데믹 시기 물품 부족을 경험한 이후 ‘지금 사두지 않으면 나중에 없을 수 있다’는 불안이 소비를 자극하는 경향이 뚜렷해졌다. 이러한 불안은 필요 이상의 구매를 정당화하는 요인으로 작용한다.

할인 행사 역시 과소비를 부추기는 대표적인 장치다. ‘1+1’이나 묶음 할인은 합리적인 소비처럼 보이지만 실제로는 불필요한 상품까지 구매하게 만든다. 절약했다는 인식과 달리 총지출은 오히려 늘어나는 경우가 많다.

의외의 변수도 있다. 카페인이다. 커피를 마신 뒤 쇼핑을 하면 각성과 함께 보상 욕구가 커지면서 충동적인 선택을 할 가능성이 커진다. 여기에 스트레스와 피로까지 더해지면 소비는 더욱 증가한다. 기분이 좋지 않을 때 사람들은 작은 보상을 찾고, 간식이나 즉흥적인 구매가 그 역할을 대신하기 때문이다.

연구에 참여한 키에바 흐란추크 행동과학 박사는 “장바구니에 물건을 담기 전 ‘잠시 멈추는’ 습관을 가지라”며 “이는 충동구매를 줄이고, 보상 중심의 선택에서 더욱 신중한 결정으로 전환할 시간을 준다”고 조언했다.

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