“분명 우유만 사러 갔는데…” 장바구니가 넘치는 이유

분명 몇 가지 필수품만 사려고 들어갔는데 계산대 앞에 서면 장바구니는 언제나 가득 차 있다. 전문가들은 그 원인이 개인의 의지가 아닌 심리적·환경적 요인이라고 설명한다.

미국 매체 ‘리얼 심플(Real Simple)’에 따르면 식료품 쇼핑 시 계획보다 더 많이 구매하게 되는 대표적인 이유는 배고픔이다. 공복 상태에서는 뇌가 즉각적인 보상을 우선시하면서 눈에 보이는 음식이 더 매력적으로 느껴진다. 이 과정에서 구매 목록은 쉽게 무너지고 충동적인 선택이 늘어나는 것이다.

결핍 심리도 영향을 미친다. 특히 팬데믹 시기 물품 부족을 경험한 이후 ‘지금 사두지 않으면 나중에 없을 수 있다’는 불안이 소비를 자극하는 경향이 뚜렷해졌다. 이러한 불안은 필요 이상의 구매를 정당화하는 요인으로 작용한다.

할인 행사 역시 과소비를 부추기는 대표적인 장치다. ‘1+1’이나 묶음 할인은 합리적인 소비처럼 보이지만 실제로는 불필요한 상품까지 구매하게 만든다. 절약했다는 인식과 달리 총지출은 오히려 늘어나는 경우가 많다.

의외의 변수도 있다. 카페인이다. 커피를 마신 뒤 쇼핑을 하면 각성과 함께 보상 욕구가 커지면서 충동적인 선택을 할 가능성이 커진다. 여기에 스트레스와 피로까지 더해지면 소비는 더욱 증가한다. 기분이 좋지 않을 때 사람들은 작은 보상을 찾고, 간식이나 즉흥적인 구매가 그 역할을 대신하기 때문이다.

연구에 참여한 키에바 흐란추크 행동과학 박사는 “장바구니에 물건을 담기 전 ‘잠시 멈추는’ 습관을 가지라”며 “이는 충동구매를 줄이고, 보상 중심의 선택에서 더욱 신중한 결정으로 전환할 시간을 준다”고 조언했다.