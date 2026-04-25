서커스 보며 놀고, 별 보며 놀고…서울 대전 부산 어디든 어린이 세상~

지역마다 어린이날 행사 풍성

어린이날을 앞두고 전국 곳곳에서 가족 단위 방문객을 겨냥한 체험형 행사가 잇따라 열린다. 연휴 기간 외출 수요가 몰리면서, 올해는 단순한 놀이를 넘어 체험과 교육, 지역 문화를 아우르는 프로그램이 두드러진다.



서울 양천구 서서울호수공원은 5월2일과 3일 어린이 가족 예술축제 ‘톡톡’을 개최한다. 공원 전체를 무대로 확장하고 퍼레이드·공연·참여형 프로그램을 유기적으로 배치한 행사다. 아이들은 걷고, 멈추고, 다시 움직이며 공간 곳곳에서 콘텐츠를 스스로 발견한다. ‘보는 축제’에서 ‘머무는 축제’로의 전환이 또렷하다.



이 흐름은 서울 용산구 노들섬에서도 이어진다. 4일과 5일 이틀간 열리는 ‘서울서커스페스티벌’은 공연 관람을 경험으로 확장한다. 국내외 서커스팀의 무대 사이로 관람객 참여 프로그램이 자연스럽게 끼어들고, 기술과 움직임을 가까이서 체감할 수 있다. 관객은 어느새 관람석을 벗어나 공연의 일부가 된다.



광화문광장은 거대한 블록 놀이터로 재편된다. 5월2일부터 5일까지 열리는 ‘2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이’ 행사 기간 500만개의 브릭으로 초대형 모자이크 ‘우리가 만든 서울’을 완성하는 시민 참여형 프로젝트가 상시 운영된다. 더불어 광화문, 근정전, 일월오봉도 등 한국적 미를 재해석한 작품을 포함해 15명의 작가가 선보이는 총 25점의 창작물이 전시되고, ‘릴레이 빌드’ ‘시티 트랙’ 등 별도 예약 없이 참여할 수 있는 자유형 놀이 프로그램도 이어진다.



체험의 방향은 전통과 문화로도 확장된다. 서울 종로구 국립민속박물관의 ‘어린이날, 지구 놀이터’는 세계 여러 나라의 놀이문화를 몸으로 익히는 데 초점을 맞춘다. 각국의 전통놀이를 한자리에서 경험할 수 있도록 구성해 아이들이 자연스럽게 다양한 문화를 접할 수 있게 했다. 또한 ‘한판 어린이 씨름대회’가 열려 우리 전통 스포츠를 직접 체험할 기회를 제공한다. 몸을 쓰며 즐기는 놀이를 통해 현장 참여도를 높인 프로그램이다. ‘놀장·나눔장터’도 진행된다. 어린이들이 사용하던 장난감이나 동화책을 서로 나누는 활동으로, 나눔과 자원순환의 가치를 배우는 효과를 얻을 수 있다.



도심을 벗어나면 어린이날의 풍경은 한층 차분해진다. 과천 렛츠런파크 포니랜드에서는 5월2일과 3일 잔디밭 위에서 부모와 아이가 함께 몸을 움직이며 교감하는 힐링형 프로그램 ‘키즈 요가 클래스’가 마련된다. 또한 작고 온순한 포니를 직접 만나 먹이를 주고 사진을 찍는 활동을 통해 아이들이 동물과 자연스럽게 교감할 수 있는 체험 프로그램도 눈에 띈다.



부산 영화의전당 일대에서는 ‘해운대 어린이날 큰잔치’가 열린다. 올해 행사는 ‘어린이 웃음 에너지를 채워라’라는 콘셉트 아래 공연과 체험을 배치했다. 크리에이터 라이브 쇼와 랜덤 플레이 댄스, 매직버블쇼 등 참여형 공연이 이어지며 레이저 서바이벌, 비밀요원 콘셉트의 스탬프투어, 포토 부스 등은 아이들이 역할을 부여받고 공간을 이동하며 참여하도록 구성됐다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 운영된다.



대전은 과학을 테마로 한다. 국립중앙과학관은 어린이는 물론 지친 어른들도 함께할 수 있는 ‘갓생 일시정지, 동심 로그인’을 1일부터 3일까지 진행한다. 우울할 때 문지르는 ‘워리스톤 만들기’, 밤하늘 별자리에 관한 이야기를 들으며 힐링 시간을 보낼 수 있는 ‘천체관 별빛 투어’ 등 일상에서 쌓인 피로를 천천히 풀어내는 데 도움이 될 것이다.

