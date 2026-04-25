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국힘, 이진숙 불출마 선언에 안도…“대구 승리 밑거름”

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본문 요약

국민의힘이 25일 6·3 지방선거 대구시장 경선에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장이 불출마를 선언하자 안도하는 모습을 보였다.

박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "이 전 위원장이 고심 끝에 당을 위해 내린 결정을 높이 평가한다"며 "이 전 위원장의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 소중한 밑거름이 될 것이라고 확신한다"고 했다.

국민의힘 대구시장 경선 결선 후보인 추경호 의원은 SNS에 "이 전 위원장의 결단으로 자유민주 진영의 단일대오가 완성됐다"고 환영했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국힘, 이진숙 불출마 선언에 안도…“대구 승리 밑거름”

입력 2026.04.25 19:58

  • 김정화 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프되자 무소속 출마 행보를 보여온 이진숙 전 방송통신위원장이 25일 국민의힘 대구시당 당사에서 연 기자회견에서 시장 선거 불출마를 선언하며 눈물을 흘리고 있다. 대구 연합뉴스

국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프되자 무소속 출마 행보를 보여온 이진숙 전 방송통신위원장이 25일 국민의힘 대구시당 당사에서 연 기자회견에서 시장 선거 불출마를 선언하며 눈물을 흘리고 있다. 대구 연합뉴스

국민의힘이 25일 6·3 지방선거 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 불출마를 선언하자 안도하는 모습을 보였다. 주호영 의원에 이어 이 전 위원장까지 시장 선거에 불출마 의사를 밝히면서, 대구에서 민주당과 1대1 대결 구도로 승리할 수 있는 토대가 마련되었다는 분석이다.

박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “이 전 위원장이 고심 끝에 당을 위해 내린 결정을 높이 평가한다”며 “이 전 위원장의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 소중한 밑거름이 될 것이라고 확신한다”고 했다.

국민의힘 대구시장 경선 결선 후보인 추경호 의원은 SNS에 “이 전 위원장의 결단으로 자유민주 진영의 단일대오가 완성됐다”고 환영했다. 또 다른 후보인 유영하 의원도 보도자료를 내 “이제 우리는 갈등과 경쟁의 시간을 뒤로하고 하나로 힘을 모아야 할 때”라며 “갈등을 넘어 통합으로 나아가겠다. 분열이 아닌 하나 된 힘으로 반드시 승리하겠다”고 했다.

국민의힘은 대구시장 경선 결선 후보로 추 의원과 유 의원이 경쟁 중인데, 26일 최종 후보를 발표할 예정이다. 국민의힘은 자당 후보가 확정되면 보수 단일 대오가 만들어져, 대구에서 확고한 우세를 점할 것으로 예상하고 있다.

이런 맥락에서 당내에서는 이 전 위원장을 국회의원 보궐선거에 공천하는 등 시장 후보를 희생한 데 따른 보상을해야 한다는 말도 나온다. 박 수석대변인은 “이번 (예비후보) 사퇴 과정에서 당원분들이 이 전 위원장의 당을 사랑하는 마음을 잘 보셨기 때문에 공천관리위원회에서 이런 부분을 합리적으로 반영해 현명하게 판단하실 것”이라고 했다.

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