건조특보 속 삼척·봉화 등 곳곳 산불…헬기 투입해 주불 진화

강원과 경북 지역에 건조특보가 발효되는 등 대기가 매우 건조한 날씨가 이어지며 전국 곳곳에서는 불이 났으나 빠르게 진화됐다.

25일 오후 5시33분쯤 강원 삼척시 하장면 숙암리의 한 국유림에서 불이 나 1시간27분 만에 진화됐다. 산림과 소방 당국은 헬기 6대와 장비 29대, 특수진화대 등 인력 126명을 투입해 오후 7시쯤 주불 진화를 마쳤다. 불이 난 곳은 습도 22%로 바짝 마른 상태였다.

경북 봉화군 춘양면 애당리 각화산에서도 오후 5시45분쯤 불이 나 1시간15분 만에 꺼졌다. 산림 당국은 헬기 10대, 진화차 31대, 인력 90여명을 투입해 오후 7시쯤 주불 진화를 마쳤다.

앞서 경북 영천시 북안면 신리리 한 축산용품 생산 공장에서는 오전 7시23분쯤 원인을 알 수 없는 불이 나 1시간40여분 만에 큰 불길이 잡혔다. 불은 1800여㎡ 규모의 공장 건물 1채와 내부 기계설비, 제품 등을 태워 소방서 추산 22억원의 피해를 냈다.

오후 1시47분쯤엔 구미시 공단동의 한 공장에서 화재가 발생해 30여분만에 불길이 잡히기도 했다. 이들 공장 화재로 인한 인명 피해는 없다.

경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.