창간 80주년 경향신문

올해도 뜨거운 프로야구 열기…역대 최소 경기 200만 관중 달성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

올해도 뜨거운 프로야구 열기…역대 최소 경기 200만 관중 달성

입력 2026.04.25 20:43

수정 2026.04.25 21:30

펼치기/접기
25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 선수들이 4-3 한 점 차 역전승을 거두고 승리 세리머니하고 있다. 광주 연합뉴스

25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 선수들이 4-3 한 점 차 역전승을 거두고 승리 세리머니하고 있다. 광주 연합뉴스

2026 KBO(한국프로야구)리그가 역대 최소 경기에 누적 관객 200만명을 기록했다.

KBO는 25일 전국 5개 구장에 9만 9905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만 4481명을 기록했다고 밝혔다. 이로써 정규시즌 117경기 만에 200만 관중을 돌파해, 역대 최소 경기 200만 관중 달성 기록을 세웠다. 지난해엔 118경기 만에 200만 관중을 넘어섰다.

이날 서울 잠실구장에는 2만3750명, 광주 기아챔피언스필드에 2만500명, 고척스카이돔에 1만6000명, 대전 한화생명 볼파크에 1만7000명이 스탠드를 메우며 4개 구장이 매진 행렬을 이어갔다. 총 2만3000석인 인천 SSG랜더스필드에도 매진에 가까운 2만2655명의 관중이 찾았다.

올 시즌 경기당 평균 관중은 1만7902명으로 지난해 같은 기간의 1만6596명보다 7.9% 증가했다. 구단별 누적관중은 홈에서 가장 많은 14경기를 치른 LG 트윈스가 관중 33만1872명으로 1위를 기록했다. 삼성 라이온즈가 30만6709명으로 뒤를 이었고 한화 이글스 22만1000명, 두산 베어스 21만9896명, 롯데 자이언츠 20만392명이다.

올해 프로야구는 총 117경기의 56%인 65경기가 매진됐다. 특히 한화는 홈에서 열린 13경기가 모두 매진돼 좌석 점유율 100%를 기록했다. LG는 14경기 중 13차례, 두산과 삼성은 각각 8번, 7번 매진됐다.

지난해보다 관중이 늘어난 올해 프로야구는 3년 연속 누적 관객 1000만명을 넘을 것으로 보인다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글