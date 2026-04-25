올해도 뜨거운 프로야구 열기…역대 최소 경기 200만 관중 달성

2026 KBO(한국프로야구)리그가 역대 최소 경기에 누적 관객 200만명을 기록했다.

KBO는 25일 전국 5개 구장에 9만 9905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만 4481명을 기록했다고 밝혔다. 이로써 정규시즌 117경기 만에 200만 관중을 돌파해, 역대 최소 경기 200만 관중 달성 기록을 세웠다. 지난해엔 118경기 만에 200만 관중을 넘어섰다.

이날 서울 잠실구장에는 2만3750명, 광주 기아챔피언스필드에 2만500명, 고척스카이돔에 1만6000명, 대전 한화생명 볼파크에 1만7000명이 스탠드를 메우며 4개 구장이 매진 행렬을 이어갔다. 총 2만3000석인 인천 SSG랜더스필드에도 매진에 가까운 2만2655명의 관중이 찾았다.

올 시즌 경기당 평균 관중은 1만7902명으로 지난해 같은 기간의 1만6596명보다 7.9% 증가했다. 구단별 누적관중은 홈에서 가장 많은 14경기를 치른 LG 트윈스가 관중 33만1872명으로 1위를 기록했다. 삼성 라이온즈가 30만6709명으로 뒤를 이었고 한화 이글스 22만1000명, 두산 베어스 21만9896명, 롯데 자이언츠 20만392명이다.

올해 프로야구는 총 117경기의 56%인 65경기가 매진됐다. 특히 한화는 홈에서 열린 13경기가 모두 매진돼 좌석 점유율 100%를 기록했다. LG는 14경기 중 13차례, 두산과 삼성은 각각 8번, 7번 매진됐다.

지난해보다 관중이 늘어난 올해 프로야구는 3년 연속 누적 관객 1000만명을 넘을 것으로 보인다.