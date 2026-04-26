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트럼프 “이란, 더 나은 제안 가져왔다”···주말 2차 협상은 사실상 불발

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일 파키스탄에서의 미·이란 2차 종전 협상이 사실상 무산된 것과 관련해 이란과 대화 가능성은 여전히 열려있다는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "파키스탄 이슬라마바드로 가서 이란 측과 만나려던 우리 대표단의 방문 일정을 방금 취소했다"고 밝혔다.

전날 파키스탄에 도착했던 이란 협상단이 이날 파키스탄을 떠난 데 이어 미국 협상단의 방문도 취소된 것이다.

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트럼프 “이란, 더 나은 제안 가져왔다”···주말 2차 협상은 사실상 불발

입력 2026.04.26 09:16

수정 2026.04.26 09:19

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  • 박은경 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 파키스탄에서의 미·이란 2차 종전 협상이 사실상 무산된 것과 관련해 이란과 대화 가능성은 여전히 열려있다는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “파키스탄 이슬라마바드로 가서 이란 측과 만나려던 우리 대표단의 방문 일정을 방금 취소했다”고 밝혔다. 전날 파키스탄에 도착했던 이란 협상단이 이날 파키스탄을 떠난 데 이어 미국 협상단의 방문도 취소된 것이다. 이에 따라 이번 주말 파키스탄에서 열릴 것으로 예상됐던 2차 종전 협상은 사실상 무산된 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 “이동하는 데 시간이 너무 많이 낭비되고 할 일도 많다”라면서 “이란의 ‘지도부’ 내부는 엄청난 내분과 혼란에 휩싸여 있다. 그들 자신을 포함해 그 누구도 누가 실권을 쥐고 있는지 모른다”고 주장했다. 그러면서 “모든 카드는 우리가 갖고 있고, 그들에겐 아무 카드도 없다”며 “대화하기를 원한다면 언제든 연락하면 된다”고 적었다.

이는 미국이 최근 군사 작전과 해상 봉쇄 등을 통해 이란에 대한 압박 수위를 높이고 있는 상황에서 협상 우위를 부각하려는 메시지로 해석된다. 다만 전화 등 비공식 채널을 통한 접촉 가능성을 언급하며 협상의 여지는 남겨둔 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 기자들과 만난 자리에서도 “필요하다면 누구와도 협상할 것”이라며 대화 의지를 재확인했다. 협상 취소의 구체적 이유를 묻는 말에는 “특별히 달라진 것은 없다”며 “단지 이란이 더 나은 문서를 가져왔을 뿐”이라고 설명했다. 특히 “취소 발표 직후 10분도 채 되지 않아 훨씬 개선된 제안을 받았다”고 주장해 주목된다.

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