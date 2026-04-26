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본문 요약

인천시가 대중교통 수요가 늘어나는 신도시와 산업단지 등에 시내버스 7개 노선을 신설한다.

중구 영종도와 옹진군 북도면을 잇는 신도평화대교가 6~7월쯤 개통됨에 따라 신도에서 시내버스도 운행된다.

인천시는 중구 영종도·서구 검단·계양구·강화도 등에 일반형 6개 노선과 직행좌석행 1개 노선 등 7개 노선을 신설, 10월부터 운행할 예정이라고 26일 밝혔다.

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인천 시내버스 7개 노선 신설···“10월 옹진군 신도 첫 운행”

입력 2026.04.26 10:10

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

운송사업자 27~5월11일까지 공모

신도평화대교가 개통되면 옹진군 신도선착장까지 운행될 인천 2251번 버스 노선도. 인천시 제공

신도평화대교가 개통되면 옹진군 신도선착장까지 운행될 인천 2251번 버스 노선도. 인천시 제공

인천시가 대중교통 수요가 늘어나는 신도시와 산업단지 등에 시내버스 7개 노선을 신설한다. 중구 영종도와 옹진군 북도면을 잇는 신도평화대교가 6~7월쯤 개통됨에 따라 신도에서 시내버스도 운행된다.

인천시는 중구 영종도·서구 검단·계양구·강화도 등에 일반형 6개 노선과 직행좌석행 1개 노선 등 7개 노선을 신설, 10월부터 운행할 예정이라고 26일 밝혔다.

이번 노선 신설은 대규모 택지개발과 산업단지 조성 등으로 대중교통 수요가 늘어난 곳이다.

오는 6~7월쯤 중구 영종도와 옹진군 신도를 연결하는 신도평화대교가 개통함에 따라 옹진군 북도면에 있는 신도에도 시내버스가 처음으로 운행될 예정이다.

그동안 옹진군 북도면에 있는 신도·시도·모도·장봉도는 영종도 삼목선착장에서 배를 타야 갈 수 있었다.

인천시는 영종버스차고지에서 북도면 신도선착장까지 운행하는 2251번 버스를 운행할 예정이다. 2251번은 영종하늘도시와 공항신도시를 거쳐 신도평화대교를 통과한다.

이 밖에 중구 운서역~영종역을 운행하는 2202번, 남동구 수산동~강화터미널의 5311번, 계양역~유승아파트의 7701번 등이다.

인천시는 이들 7개 노선을 운행할 운송사업자를 27일부터 5월11일까지 공모한다. 신설되는 노선은 한정면허 3년 조건으로 운영되며, 갱신하면 최장 9년까지 운행할 수 있다.

장철배 인천시 교통국장은 “대규모 택지개발과 산업단지 조성 등으로 변화하는 대중교통 수요에 신속히 대응하기 위해 노선을 신설했다”며 “신설 노선은 주요 거점과의 연계가 강화돼 시민들의 출·퇴근 및 통학 불편이 크게 개선될 것으로 기대된다”고 말했다.

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