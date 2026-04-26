인천 시내버스 7개 노선 신설···“10월 옹진군 신도 첫 운행”

운송사업자 27~5월11일까지 공모

인천시가 대중교통 수요가 늘어나는 신도시와 산업단지 등에 시내버스 7개 노선을 신설한다. 중구 영종도와 옹진군 북도면을 잇는 신도평화대교가 6~7월쯤 개통됨에 따라 신도에서 시내버스도 운행된다.

인천시는 중구 영종도·서구 검단·계양구·강화도 등에 일반형 6개 노선과 직행좌석행 1개 노선 등 7개 노선을 신설, 10월부터 운행할 예정이라고 26일 밝혔다.

이번 노선 신설은 대규모 택지개발과 산업단지 조성 등으로 대중교통 수요가 늘어난 곳이다.

오는 6~7월쯤 중구 영종도와 옹진군 신도를 연결하는 신도평화대교가 개통함에 따라 옹진군 북도면에 있는 신도에도 시내버스가 처음으로 운행될 예정이다.

그동안 옹진군 북도면에 있는 신도·시도·모도·장봉도는 영종도 삼목선착장에서 배를 타야 갈 수 있었다.

인천시는 영종버스차고지에서 북도면 신도선착장까지 운행하는 2251번 버스를 운행할 예정이다. 2251번은 영종하늘도시와 공항신도시를 거쳐 신도평화대교를 통과한다.

이 밖에 중구 운서역~영종역을 운행하는 2202번, 남동구 수산동~강화터미널의 5311번, 계양역~유승아파트의 7701번 등이다.

인천시는 이들 7개 노선을 운행할 운송사업자를 27일부터 5월11일까지 공모한다. 신설되는 노선은 한정면허 3년 조건으로 운영되며, 갱신하면 최장 9년까지 운행할 수 있다.

장철배 인천시 교통국장은 “대규모 택지개발과 산업단지 조성 등으로 변화하는 대중교통 수요에 신속히 대응하기 위해 노선을 신설했다”며 “신설 노선은 주요 거점과의 연계가 강화돼 시민들의 출·퇴근 및 통학 불편이 크게 개선될 것으로 기대된다”고 말했다.