지하수 속 유해 방사성 물질인 우라늄 99% 제거 기술 개발

경북도 보건환경연구원

경북도 보건환경연구원은 지하수에 있는 유해 방사성 물질인 우라늄을 99% 이상 제거할 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

새로 개발한 기술은 국산 수산화알루미늄 미세입자를 활용한 공정으로 설계됐다. 우라늄 제거 메커니즘을 규명해 고농도 우라늄(644㎍/ℓ)을 먹는물 기준(30㎍/ℓ)보다 낮은 수준(2㎍/ℓ)까지 줄일 수 있다.

연구원은 금오공대, 수처리 전문업체 퓨리바이드와 공동으로 미세입자 기반 흡착제와 수처리 공정 기술을 개발했다. 해당 기술은 특허를 확보했으며 연구 성과는 국제 SCI급 학술지 ‘Journal of Environmental Chemical Engineering’과 ‘Groundwater for Sustainable Development’에 게재됐다.

지하수 내 우라늄은 장기간 섭취 시 신장 손상 등을 유발할 수 있어 관리가 필요한 물질이다. 연구원은 이번 기술을 바탕으로 공정 자동화가 가능한 지능형 수처리 시스템의 실용화와 현장 적용 확대를 추진할 계획이다.

연구를 주도한 이기창 연구사는 “제거 효율을 99% 이상 안정적으로 유지해 처리 성능과 현장 적용 가능성을 확인했다”며 “안전한 물 환경 조성을 위한 연구개발을 이어가겠다”고 말했다.