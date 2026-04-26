“반도체, 코스피 호황? 양극화에 신용위험 커질 것”···한 증권사의 ‘위험한 경고’

정용택 IBK투자증권 연구원 ‘반도체 호황과 대비되는 심화된 양극화와 신용위험’ 보고서 “가계 약한 고리 더 부실해지는 상황”

반도체를 중심으로 한국 경제와 코스피 지수가 호황을 누리고 있지만, 증권가에서도 심화되는 양극화가 국내 ‘신용리스크’를 키울 수 있다는 진단이 나왔다. 대출이 까다로워지면서 돈이 필요한 가계와 중소기업 등은 자금조달에 어려움을 겪고, 대기업의 ‘낙수효과’가 경제 전반에 퍼지는 효과도 제한적이기 때문이다. 겉으로는 반도체를 중심으로 경기낙관론이 지속되고 있지만 심화되는 양극화가 경기 하방 압력으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

정용택 IBK투자증권 연구원은 최근 ‘반도체 호황과 대비되는 심화된 양극화와 신용위험’이라는 보고서에서 “크게 확대되는 양극화가 신용위험을 자극한다”며 “우리 경제의 약한 고리로 지목되는 중소기업과 자영업에 걸리는 신용부담 및 위험이 추가적으로 악화되고 고조되는 흐름이 더 뚜렷해지고 있다”고 짚었다.

그는 지난 21일 한은이 발표한 ‘2분기 대출행태 서베이’에서 대기업보다 중소기업과 자영업자가 포함된 가계일반의 자금조달 여건이 악화되고 있는 것을 근거로 제시했다.

서베이에 따르면 2분기 중소기업의 대출수요지수는 25로 전기대비 6포인트 올라 대기업(3포인트)보다 증가 폭이 두 배나 많았다. 그러나 은행의 대출태도는 대기업이 3으로 ‘완화’ 기조를 보인 반면 중소기업은 전분기 수준(0)으로 유지될 것으로 조사됐다. 대·중소기업 모두 돈을 더 빌려야 하는 상황인데 대기업은 대출 받을 가능성이 크지만, 중소기업은 자금 조달에 난항을 겪을 수 있다는 뜻이다.

정 연구원은 “중소기업 대출수요는 업황 호조에 따른 투자자금 수요라기보다는 대내외 불확실성 증가에 따른 유동성 확보 수요가 대부분이지만, 이를 조달하는 통로는 더 좁아졌다”며 “반도체 기업들을 중심으로 한 일부 기업 수익이 전체를 끌어가고 있을 뿐 수출과 내수 그리고 기업 규모별로 채산성과 자금 사정은 이미 상당히 다른 흐름”이라고 말했다.

가계대출 수요도 우려되는 대목으로 꼽혔다. 한은 자료를 보면, 가계일반 대출수요지수는 전분기 17에서 19로 늘었다. 정 연구원은 이를 “가계 일반 대출이 생활자금이나 소규모 자영업의 운전자금과 연계되어 있다는 점을 감안하면 가계의 약한 고리들은 더 부실해지고 있는 상황”이라고 지적했다.

최근 정부는 반도체 ‘낙수효과’가 경제 성장의 상방 압력이 될 수 있다고 밝혔지만, 정 연구원은 ‘낙수효과’는 크지 않았다며 양극화를 우려했다.

그는 코스피 영업이익 상위 10개사의 이익 집중도와 중소기업 신용위험지수가 연동돼 움직이는 경향성이 있다며 “우리 경제에서 기업이익의 낙수 효과는 많이 나타나지 못함에 따라 대기업의 이익 독점이 커지는 시기 중소기업의 수익은 개선되지 못하거나 악화되었기 때문”이라고 분석했다.

그는 양극화가 커질 경우 신용위험도 커지면서 경기도 위축될 수 있다고 경고했다.

그는 “신용위험이 낮고 자금 조달이 용이한 국면은 경기확장을 담보하지만 신용상황이 위축되는 국면은 경영상황도 위축시킨다”며 “신용위험이 현실화되면 고용시장 위축으로 연결되고 경기사이클이 정점을 지나 침체로 가는 계기가 된다”고 말했다.