미성년 투자자 보유주식 가치 3조원 육박…제일 많이 담은 종목은 삼성전자

지난해 미성년 주주들의 보유 주식 가치가 3조원에 육박한 것으로 나타났다. 이들이 가장 많이 보유한 종목은 ‘국민주’로 불리는 삼성전자였다.

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 자료를 보면, 지난해 말 기준 시가총액 상위 200개 상장사 중 연령별 주주 현황이 있는 88개사의 미성년(20세 미만) 주주는 총 72만8344명으로 26일 집계됐다. 지난해 말 주가를 반영해 이들이 보유한 주식의 가치는 약 2조9761억원으로 추산된다.

미성년 주주가 제일 많이 담은 종목은 반도체 초호황을 이끈 삼성전자다. 지난해 말 삼성전자의 미성년 주주는 34만3694명으로 전년보다 약 13% 줄었다. 이들이 보유한 주식 수도 같은 기간 17% 감소한 1606만3292주였다.

다만 삼성전자 주가가 2024년 말 53200원에서 지난해 말 11만9900원으로 뛰면서 미성년 주주 1인당 삼성전자 보유 가치는 평균 약 261만원에서 560만원으로 2배 이상 늘었다. 주가가 20만원을 넘어선 현재는 더 큰 폭으로 상승했을 것으로 보인다.

전체적으로 2024년과 비교해 미성년 주주 수는 줄고 보유주식 가치는 늘어났다. 상장사당 미성년 주주 수(8466명→8277명)와 보유 주식 수(약 40만주→37만주)는 감소했다. 보유 규모 감소는 코스피가 박스권을 돌파하면서 차익실현 수요가 확대 된 데 따른 것으로 분석된다. 개별 종목을 팔고 상장지수펀드(ETF)로 자금을 옮겨간 점도 배경으로 꼽힌다.

반대로 보유 주식 가치는 역대급 증시 호황으로 약 196억원에서 338억원으로 급증했다. ‘슈퍼 사이클’에 진입한 반도체주를 대거 보유한 영향이 크다.

한편 지난해 급등장에 수혜주로 꼽힌 금융기업은 전반적인 흐름과 반대로 미성년 주주가 증가했다. 삼성생명의 미성년 주주는 2444명으로 전년보다 25% 늘었고 미래에셋증권도 3746명으로 같은 기간 74% 증가했다.