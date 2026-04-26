면세유 가격 35% 급등에 농가 생산비 ‘비상’

중동전쟁으로 면세유 가격이 30% 넘게 오르면서 농가의 생산비 부담도 늘고 있다. 정부는 내달부터 유가보조금 지급 등을 통해 부담을 완화한다는 방침이지만, 지원 한도가 정해져 있어 생산비 증가는 불가피할 것으로 보인다.

26일 유가 정보시스템(오피넷)을 보면 면세유 경유 리터(L)당 가격은 지난 23일 기준 1497.02원으로 최근 저점이었던 지난달 2일(1103.95원)보다 35.6% 상승했다. 일반 과세 경유 가격이 같은 기간 약 25% 상승한 것과 비교해 훨씬 상승세가 가파르다.

면세용 경유는 트랙터, 콤파인, 경운기 등에 사용된다. 영농철인 현재 사용량이 특히 많다.

면세유 경유는 전쟁 전 리터당 1100원 수준에서 전쟁 일주일 만에 1300원대로 올라섰고, 이달 들어서는 1400원대를 돌파해 상승세다. 전쟁 장기화 시에는 리터당 가격이 1500원을 넘어설 가능성도 있다.

다른 면세유도 상황은 비슷하다. 일부 농기계에 사용하는 면세유 휘발유 가격도 23일 기준 1288.98원으로 지난달 3일과 비교해 33.2% 올랐다. 시설작물 난방에 쓰는 면세유 등유 가격도 23일 기준 1385.98원으로 같은 기간 26.7% 상승했다.

면세유 가격 급등이 비닐·포장재 등 필수농자재 가격 상승과 맞물리며 농가 부담도 늘어나고 있다. 모내기 등에 사용되는 멀칭 비닐 가격은 중동 전쟁 이전보다 20~30% 가량 가격이 올랐다. 한국은행의 3월 수출입물가지수 및 무역지수를 보면 비료의 원료가 되는 요소와 식물성유박 가격은 전월대비 17.0%, 9.9%씩 올랐다.

정부는 생산비 부담 경감을 위해 농업용면세유 유가연동보조금 623억원 추경에 반영했다. 보조금은 유가 인상분의 최대 70%까지 지원된다. 다만 경유는 L당 138.4원, 등유는 L당 143.9원 등 한도가 있어 생산비 부담 증가는 불가피할 것으로 전망된다.

생산 비용 증가는 향후 농·축·수산물 가격 인상으로 이어질 수도 있다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 당시에도 석유류 가격이 먼저 올랐다가 2~3개월 뒤에 먹거리 가격이 뒤따라 올랐다.