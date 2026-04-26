CJ온스타일 “프로야구 열풍에 ‘팬덤 패션’도 인기”

프로야구 KBO 1200만명 관중시대를 앞두고 야구 관련 상품(굿즈)의 인기가 단순 식음료를 넘어 패션·라이프스타일까지 확산되고 있다.

CJ온스타일은 지난 9일부터 25일까지 KBO 굿즈 판매 데이터를 분석한 결과 방도 스카프, 경량 양우산, 스타디움백 키링 등이 매출 상위권에 올랐다고 26일 밝혔다.

CJ온스타일에 따르면 4월 9일 선보인 이번 굿즈는 출시 후 열흘간 누적 판매량이 3만5000개를 기록했으며 전체 판매량 중 패션 카테고리 비중이 52.8%로 절반 이상을 차지했다. 팬들이 굿즈를 단순 소비재가 아닌 일상에서 착용하고 표현하는 아이템으로 인식한 데 따른 것이다. 스카프·키링·가방 등 자유자재로 스타일링 가능한 상품을 통해 팬 정체성을 자연스럽게 드러내는 이른바 ‘팬덤 패션’ 소비가 확산되고 있다.

이 기간 가장 인기를 끈 품목은 나른 방도 스카프였다. 유니폼뿐 아니라 데일리룩, 가방에도 매치할 수 있어 20~30대 젊은 여성 팬들에게 큰 호응을 얻었다. 또 이른 무더위 속 직관 필수 아이템으로 꼽히는 나른 경량 양우산과 가방에 포인트를 줄 수 있는 앳센셜 스타디움백 키링도 많이 팔렸다. 굿즈를 착용한 응원 모습이나 스타일링을 담은 숏폼 콘텐츠가 호응을 얻으며 판매 확산에 영향을 미쳤다.

CJ온스타일 관계자는 “KBO 리그 팬들에게 굿즈가 단순 기념품을 넘어 자신의 취향과 스타일을 드러내는 수단으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 다양한 팬덤 트렌드를 발굴하고 상품으로 기획해 팬덤 커머스 저변을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

CJ온스타일의 KBO 굿즈 상품은 초기 흥행에 힘입어 지난 20일부터 네이버, 29CM 등 외부 플랫폼에서도 판매되고 있다.