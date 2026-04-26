[속보] 국민의힘 대구시장 후보로 추경호 확정…김부겸과 맞대결

국민의힘 공천관리위원회가 26일 3선 추경호 의원(대구 달성)을 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보로 확정했다. 추 의원은 대구시장 선거에서 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 1대1 맞대결을 벌이게 됐다.

박덕흠 국민의힘 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙 당사에서 브리핑을 열고 “추경호 후보가 국민의힘 대구시장 후보로 결정됐다”고 밝혔다. 추 의원은 윤석열 정부 초대 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국민의힘 원내대표를 지냈다.