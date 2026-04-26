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[속보] 국민의힘 대구시장 후보로 추경호 확정…김부겸과 맞대결

입력 2026.04.26 11:45

수정 2026.04.26 13:12

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장애인의 날인 20일 오후 대구 북구 엑스코에서 열린 46회 장애인의날 대구시 기념식에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보(오른쪽)와 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 악수하고 있다. 연합뉴스

장애인의 날인 20일 오후 대구 북구 엑스코에서 열린 46회 장애인의날 대구시 기념식에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보(오른쪽)와 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 악수하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 공천관리위원회가 26일 3선 추경호 의원(대구 달성)을 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보로 확정했다. 추 의원은 대구시장 선거에서 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 1대1 맞대결을 벌이게 됐다.

박덕흠 국민의힘 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙 당사에서 브리핑을 열고 “추경호 후보가 국민의힘 대구시장 후보로 결정됐다”고 밝혔다. 추 의원은 윤석열 정부 초대 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국민의힘 원내대표를 지냈다.

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