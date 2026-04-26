늦더위에 부산 해운대해수욕장 올해도 9월까지 운영

부산 해운대해수욕장이 기후변화에 따른 늦더위 추세로 지난해에 이어 올해도 9월까지 운영한다고 26일 밝혔다.

해운대구는 해운대해수욕장을 오는 6월 26일 개장해 9월 15일까지 운영한다. 송정해수욕장도 같은 날 문을 열어 8월 31일까지 운영할 예정이다.

해운대구는 늦더위가 이어지는 기후 변화 추세를 반영해 해수욕장 운영 기간을 지난해에 이어 올해도 조정했다.

예년에는 6월 1일부터 일부 구간만 조기 개장한 뒤 7월 1일 본격 개장해 8월 31일까지 운영했다. 그러나 6월 방문객은 적지만 9월 이후 피서객이 몰리면서 폐장 이후 안전 관리 공백이 발생하자 운영 기간을 조정했다.

최근 9월 바닷물 온도가 높아지고 있다. 2023년 기준 해운대해수욕장 8월 낮 평균 수온은 25.2도였지만, 9월 평균 수온은 27.9도로 높았다. 지난해에는 9월 연장 운영 기간 약 80만 명이 방문했다. 이 영향으로 해운대 해수욕장 연간 방문객은 990만 명으로 전국 최다를 기록했다.

해운대구는 방문객들의 안전 대응도 강화한다. 해수욕장 운영기간에 해파리 차단망을 설치해 대형 해파리 유입을 막고, 소형 해파리는 어촌계와 민간수상구조대가 수거하는 등 현장 대응을 강화할 계획이다

해운대구 관계자는 “안전관리 인력 배치와 현장 순찰, 관계기관 협조를 통해 피서객들이 안전하게 해수욕장을 이용할 수 있게 하겠다”고 말했다.