충남도 수출상담회서 6900만달러 수출 계약···해외바이어 초청해 107건 계약 체결

충남도가 해외 바이어들을 초청해 진행한 수출상담회에서 관내 기업들이 6900만달러(약 1019억4750만원)의 수출 계약 성과를 냈다.

충남도는 해외사무소 바이어들을 초청해 지난 23~24일 예산 스플라스 리솜에서 개최한 수출 상담회에서 107건의 수출 계약이 체결됐다고 26일 밝혔다.

이번 상담회는 7개국에 설치된 충남도 해외사무소와 4개국의 해외 통상자문관이 발굴한 11개국 100개사의 현지 바이어들을 4박5일 일정으로 초청해 이뤄졌다.

충남 도내에서는 식품과 가공품, 소비재, 화장품 등 다양한 분야의 기업 250곳이 참여해 해외 바이어들과 958건의 1대 1 상담을 진행했다.

상담 결과 전기 변환장치 제조업체인 케이원티에스가 인도네시아 바이어와 500만달러(약 73억8750만원) 규모의 수출 양해각서(MOU)를 체결하는 등 총 6900만달러 규모의 수출 계약이 이뤄졌다.

도는 이번 수출상담회를 위해 관내 기업과 바이어의 수요를 사전 분석해 매칭 테이블을 구성했으며, 관세사와 수출 전문위원을 배치해 복잡한 통관·계약 절차를 현장에서 해결할 수 있도록 지원했다.

도 관계자는 “이번 상담회가 일회성 행사로 그치지 않고 실제 수출로 이어지도록 해외사무소와 통상 자문관을 통해 계약 이행을 관리하고 맞춤형 후속 지원을 할 것”이라며 “중동 전쟁 장기화 등 글로벌 불확실성 확대로 해외 진출에 어려움을 겪는 도내 기업들을 위해 지속적인 지원책을 추진하겠다”고 말했다.