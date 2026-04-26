돌봄 인력난·청년 구직난 동시에 푼다···복지시설 청년인턴 479명 투입

정부가 전국 주요 사회복지시설에 청년인턴 479명을 배치한다. 만성적인 인력난에 시달리는 돌봄 현장의 부담을 덜고, 구직난을 겪는 청년들에게는 사회복지 분야 실무 경험을 쌓을 기회를 제공하는 ‘일석이조’ 효과를 노린 조치다.

보건복지부는 26일 ‘사회복지시설 돌봄 보조 인력지원사업’ 참여자를 모집한다고 밝혔다. 이번 사업은 민생 경제 어려움을 분담하고, 청년층의 원활한 노동시장 진입을 돕기 위해 편성된 추가경정예산을 투입해 진행한다. 사업 예산은 총 49억원 규모다.

모집을 통해 선발되는 청년인턴 479명은 사회적 돌봄 수요가 높은 전국 5개 유형 복지시설에 배치된다. 아동 야간연장 돌봄시설에 가장 많은 343명이 투입되고, 정신요양시설(59명), 지역노인보호전문기관(40명), 학대피해노인전용쉼터(20명), 자립지원전담기관(17명) 등에서도 근무하게 된다.

참여 대상은 19세부터 34세까지다. 다만 지역과 시설 유형에 따라 39세 또는 45세까지 참여 연령이 확대된다. 선발된 인원은 채용일부터 올해 12월까지 근무하며, 세전 월 215만원 수준 급여를 받는다.

청년인턴은 시설 내 회의체 운영 준비부터 서류 작성, 수당 정산, 정부 예산 회계처리 보조 등 행정 업무 전반을 지원한다. 배정 인원이 가장 많은 아동 야간연장 돌봄시설의 경우, 늦은 밤(오후 10시 또는 자정) 아동 안전 귀가를 확인하고 기록하는 등 실질적인 돌봄 보조 역할도 병행하게 된다.

투입되는 청년들은 근무 전 한국보건복지인재원을 통해 비대면 직무 교육을 이수해야 한다. 복지부는 현장에서 쌓은 실무 경험이 추후 사회복지시설 채용 시 경력으로 인정되는 만큼, 이번 인턴 프로그램이 취업에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이스란 복지부 제1차관은 “이번 추경 사업은 청년들에게는 미래를 준비하는 일터가 되고, 사회복지시설에는 부족한 손길을 채워주는 ‘민생 맞춤형 정책’이 될 것”이라며 “청년들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.

시설 유형별 상세한 참여 신청 방법과 모집 일정은 한국사회복지협의회, 한국정신요양시설협회, 아동권리보장원 ‘자립정보 ON’ 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.