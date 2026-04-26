전남도, 고유가 피해지원금 ‘찾아가는 방문 신청’ 운영···시설 445개소 대상

전남도가 취약계층 고유가 피해지원금 지급을 위해 생활시설 입소자를 직접 찾아간다.

전남도는 “오는 27일부터 5월8일까지 고령자와 장애인 등이 거주하는 생활시설에서 ‘찾아가는 시설 방문 신청’을 운영한다”고 26일 밝혔다.

이번 방문 신청은 온라인 신청이나 읍면동 주민센터 방문이 어려운 시설 입소자를 위한 조치다. 시군 담당 직원이 노숙인·노인·장애인·정신·한센인시설 등 445개소를 직접 찾아가 신청을 받고 지원금을 지급하는 방식이다.

지원 대상은 시설 입소자 1만5493명이다. 기초생활수급자는 1인당 최대 60만원, 차상위·한부모 가구는 1인당 50만원을 받을 수 있다.

전남도는 원활한 시행을 위해 지난 21일부터 22개 시군과 읍면동을 통해 해당 시설에 제도를 안내하고 방문 일정을 사전 조율하고 있다.

보호자가 없거나 거동이 불편해 지원금을 직접 사용하기 어려운 경우에는 시설이 생활자를 위해 적정하게 사용하도록 조치한다. 전남도는 사용 과정도 모니터링할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “고유가로 취약계층의 어려움이 가장 클 것으로 예측된 상황에서 이번 지원금이 시설 생활자들에게 조금이라도 도움이 되길 바란다”며 “대상자 모두가 빠짐없이 혜택을 받도록 신청과 지급 과정에서 촘촘히 지원하겠다”고 말했다.