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본문 요약

SK하이닉스가 고대역폭메모리 혁신과 응용을 통한 인공지능 컴퓨팅 확산에 기여한 공로로 '2026 국제전기전자공학회 어워즈' 기업혁신상을 수상했다.

시상식에 회사 대표로 참석한 안현 개발총괄 사장은 "글로벌 고객, 파트너들과 긴밀히 협력해 시장이 요구하는 가치를 앞서 만들어 내며 AI 혁신을 이끄는 일류 기업이 되겠다"고 밝혔다.

SK하이닉스는 이번 수상에 대해 "모든 세대의 HBM을 안정적으로 양산하며 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계 활성화에 기여한 점을 인정받았다"며 "AI 플랫폼의 성능 한계를 극복하는 데 결정적인 메모리 설루션을 제공해 글로벌 AI 시장에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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SK하이닉스, 2026 IEEE 기업 혁신상 수상 “HBM 혁신·응용 기여”

입력 2026.04.26 12:33

  • 김유진 기자

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SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 혁신과 응용을 통한 인공지능(AI) 컴퓨팅 확산에 기여한 공로로 ‘2026 국제전기전자공학회(IEEE) 어워즈’ 기업혁신상을 수상했다.

SK하이닉스는 미국 뉴욕에서 24일(현지시간) 열린 ‘2066 IEEE 어워즈’ 기념식에서 이같이 수상했다고 밝혔다. IEEE는 세계적 기술 전문가 단체로, 1986년부터 기술 혁신과 사회 발전에 기여한 기업을 수상자로 선정하고 있다.

시상식에 회사 대표로 참석한 안현 개발총괄 사장(CDO)은 “글로벌 고객, 파트너들과 긴밀히 협력해 시장이 요구하는 가치를 앞서 만들어 내며 AI 혁신을 이끄는 일류 기업이 되겠다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 이번 수상에 대해 “모든 세대의 HBM을 안정적으로 양산하며 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계 활성화에 기여한 점을 인정받았다”며 “AI 플랫폼의 성능 한계를 극복하는 데 결정적인 메모리 설루션을 제공해 글로벌 AI 시장에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다. SK하이닉스는 이어 차세대 HBM 분야나 AI칩 분야에 계속 주력하겠다며 “우수한 제품 성능, 양상성, 높은 품질에 기반해 리더십을 유지하겠다”고 밝혔다.

SK하이닉스 안현 개발총괄 사장(CDO)이 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 2026 IEEE 어워즈 기념식에서 기업혁신상 수상 소감을 말하고 있다. SK하이닉스 제공

SK하이닉스 안현 개발총괄 사장(CDO)이 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 2026 IEEE 어워즈 기념식에서 기업혁신상 수상 소감을 말하고 있다. SK하이닉스 제공

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