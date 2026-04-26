29명 목숨 앗아간 제천 화재 참사···9년 만에 지급되는 사고 위로금

29명이 숨진 충북 제천 스포츠센터 화재 참사 유족에게 8년 만에 위로금이 지급된다.

26일 제천시에 따르면 제천시의회는 지난 24일 열린 제356회 임시회 제2차 본회의에서 29억 원 규모의 ‘하소동 화재 사고 사망자 위로금’ 예산을 원안대로 의결했다.

시는 다음 달 중 2차 하소동 화재 사고 사망자 위로금 심의위원회를 열어 지급 금액을 확정할 예정이다. 예산 규모와 화재 사고 희생자 수를 고려하면 1인당 1억 원 안팎일 것으로 예상된다. 해당 위로금은 충북도와 제천시가 함께 마련할 예정이다.

앞서 심의위원회는 지난달 31일 시청에서 화재 참사 유족 위로금 지급과 관련한 첫 회의를 진행한 바 있다. 하지만 정확한 금액은 확정하지 못했다.

위로금 지급에는 우여곡절이 많았다.

처음 위로금 지급이 논의된 것은 제천 화재 참사 이듬해인 2018년이다.

당시 충북도는 유가족대책위와 위로금 75억 원을 지급하는 합의서를 작성하려 했지만 사고 책임을 명시하는 문제를 두고 도와 대책위가 이견을 보여 협상이 결렬됐다. 이후 유족들이 충북도를 상대로 제기한 손해배상 소송마저 지난해 대법원에서 최종 패소하며 지원 논의도 중단됐다.

이후 별다른 진전이 없다가 2024년 2월 김영환 충북지사가 유가족 지원을 약속하면서 다시 논의되기 시작했다. 같은 해 충북도의회도 관련 조례안 제정에 나섰다. 하지만 도의회는 다른 참사 사고와 형평성 문제가 있다는 이유로 조례를 부결했다. 이 과정에서 조례안 발의에 동참했던 의원들마저 반대표를 던지는 이른바 ‘셀프 부결’ 사태가 벌어지면서 지역사회의 반발을 사기도 했다.

결국 문제를 해결한 것은 제천시의회다. 시의회는 지난 1월 21일 열린 353회 제천시의회 임시회 2차 본회의에서 ‘제천시 하소동 화재 사고 사망자 유족의 지원에 관한 조례안’을 여야 만장일치로 통과시켰다.

최승환 시장 권한대행(부시장)은 “시간이 많이 지났지만, 이번 위로금 지원이 유가족들의 조속한 일상 복귀와 회복에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

제천 스포츠센터 화재 참사는 2017년 12월 21일 제천 하소동 ‘노블휘트니스앤스파’에서 발생한 사고다. 당시 오후 3시 53분쯤 건물 1층 주차장 천장에서 불이 시작됐고, 이후 건물 전체로 확산하면서 2층 목욕탕에 있던 여성 18명이 숨지는 등 29명이 목숨을 잃고 40명이 다쳤다.