오늘의 인사-경향신문 외

*경향신문, 고용노동부(과장급)는 26일자, 나머지는 24일자 인사
■경향신문 ◇보직 △편집국 이노베이션팀장 이유진 △〃 문화부 선임기자 백승찬 △〃 스포츠부 선임기자 양승남 △〃 스포츠경향 생활경제부 선임기자 박주연 △〃 정치부 차장 김윤나영 박순봉 △〃 경제부 차장 조미덥 △〃 산업부 차장 박홍두 정대연 △〃 사회부 차장 정희완 △〃 오피니언·인물팀 차장 박용필 △〃 엔터테인먼트부 차장 강라현 △〃 스포츠부 차장 윤은용 △〃 주간경향 차장 김은성 박효재 주영재 곽희양 △〃 기획취재팀 차장 이효상
■방송미디어통신심의위원회 ◇팀장급 △홍보팀장 김도연 △전략기획팀장 김혜란 △법무팀장 배진아 △심리상담팀장 이지연 △방송심의기획팀장 오하룡 △지상파방송팀장 유지현 △종편보도채널팀장 권주희 △방송광고팀장 박은영 △상품판매방송팀장 강연구 △법질서보호팀장 지경규 △사회법익보호팀장 김순정 △정보문화보호팀장 홍상민 △권리침해대응팀장 권도윤 △권익보호기획팀장 김준희 △명예훼손분쟁조정팀장 안광모 △민원상담팀장 김소영 △확산방지팀장 김병준 △긴급대응팀장 한상 △청소년보호팀장 김상문 △정책팀장 구진욱 △연구분석팀장 최좌연 △국제협력단 부단장 박선희 ◇연구위원 △정책연구센터 연구위원 박정호
■국무조정실·국무총리비서실 ◇과·팀장급 △행정관리총괄과장 김부선 △문화체육정책팀장 정송 △고용정책과장 전예진 △정무협력행정관 김선종 △과학기술정보통신부 대전전파관리소장 김재환 △지방시대기획단 자치혁신지원과장 김승욱
■기획예산처 ◇실장급 인사 △기획조정실장 김명중
■공정거래위원회 ◇국장급 승진 △가맹유통심의관 오동욱
■금융위원회 ◇고위공무원 승진·파견 △국무조정실 정부합동부패예방추진단 사회경제국장 이석란 ◇과장급 전보 △규제개혁법무담당관 권민영
■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △과학기술·인공지능융합혁신담당관 윤홍권 △과학기술·인공지능미래전략담당관 도우동 △과학기술정책조정과장 이국화 △중앙전파관리소 대전전파관리소장 김재환
■통일부 ◇과장급 신규임용 △홍보담당관 윤여전
■산업통상부 ◇부이사관 승진 △지역경제총괄과장 이재석 △반도체과장 안홍상 △무역정책과장 이한철 ◇과장급 전보 △통상정책총괄과장 김종우 △수출입과장 민문기 △아주통상과장 김진수 ◇과장급 승진 △다자통상협력과장 박주현 △엔지니어링디자인과장 김종락
■기후에너지환경부 △정책기획관실 기획재정담당관 송용권
■고용노동부 ◇국장급 승진 △감사관 오태웅 ◇과장급 전보 △혁신행정담당관 윤병민 △지능정보화기획팀장 김동현 △노동시장조사과장 정향숙 △감사담당관 이경근
■중소벤처기업부 ◇국장급 승진 △글로벌성장정책관 심재윤 △부산지방중소벤처기업청장 이청일 ◇과장급 전보 △상생협력정책과장 손후근 △판로정책과장 고완욱 △제조혁신과장 김민수 △규제개혁법무담당관 이지호 △충북지방중소벤처기업청장 박종학 △창업정책과장 이준희 △전북지방중소벤처기업청장 장상만 △소상공인재도약과장 노진상 △기술혁신정책과장 김윤우 △소상공인경영안정지원과장 전세희 △신산업기술창업과장 정연호 △충남지방중소벤처기업청장 서정언
■조달청 ◇3급 승진 △혁신조달정책과장 박한도 △시설사업기획과장 이창호 △기술서비스총괄과장 김영훈 ◇3급 전보 △전략비축물자과장 이헌우 △부산지방조달청장 김영훈 △광주지방조달청장 이창호 ◇4급 전보 △규제개혁법무담당관 김삼규 △조달가격조사과장 윤주연 △기술서비스총괄과장 유경숙 △시설사업기획과장 남서진 △품질총괄과장 박재형
■질병관리청 ◇국장급 승진 △기획조정관 장호연
■우정사업본부 ◇국장급 승진 △우정사업본부 우편사업단장 정철중
■현대해상 ◇부장 승진 △정보화지원파트장 신주희