설탕 담합 적발한 공정위 직원들, 특별성과 포상금 1500만원 받는다

공정거래위원회가 설탕 담합 사건을 적발한 직원 2명에게 특별성과 포상금 1500만원을 지급했다. 특히 제당사 직원의 자진신고를 이끌어 낸 사무관이 포상금을 가장 많이 받았다. 이재명 대통령이 탁월한 성과를 낸 직원에게 파격적인 보상을 하라는 지시를 내린 데 따른 것이다.

공정위가 지난 22일 제1회 특별성과 포상금 수여식을 열고 총 14명에게 3200만원의 포상금을 지급했다고 26일 밝혔다. 특별성과 포상금 제도는 성과를 낸 공무원에 보상하라는 대통령 지시에 따라 올해부터 도입됐다.

우선 3개 설탕 제조업체들의 담합을 적발한 정문홍 사무관에 1000만원, 우병훈 서기관에 500만원의 포상금이 지급됐다.

공정위 직원들은 제당업계가 약 20년 전 담합 혐의로 제재를 받은 적이 있었다는 사실에 주목해 조사를 벌였다. 업체들이 담합 증거를 철저히 숨긴 탓에 조사가 교착상태에 빠지기도 했으나, 정 사무관 등은 담합의 약한 고리에 있는 제당사 직원을 집중적으로 조사해 자진신고를 끌어냈다.

공정위가 자진신고를 통해 얻어낸 자료들은 이후 검찰 수사 과정에서도 핵심적 증거로 활용됐다. 공정위는 지난 3월 제당 3사에 3960억원의 과징금을 부과했다.

과징금 강화 방안을 마련한 민지현 사무관 등 4명(650만원), DB·영원·HDC 등의 계열사 누락행위를 적발한 음잔디 과장 등 5명(600만원), 국민 생활 밀접품목 불공정거래 점검팀을 운영한 장주연 과장 등 3명(450만원)에게도 포상금이 수여됐다.

공정위는 “앞으로 국민 체감도가 높은 정책을 추진하거나, 중대한 불공정 행위를 적발하는 등 탁월한 성과를 낸 직원에게 포상금을 지급할 계획”이라고 밝혔다.