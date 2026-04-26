학교 밖 청소년 10명 중 3명은 심리·정신 문제로 자퇴···은둔·우울 경험도 30%대

지난해 중학교 2학년에 재학하던 A양은 학교를 그만두기로 결심했다. 초등학교에 이어 중학교 입학 후 왕따를 당하면서 우울증과 공황증세가 심해졌다. A양은 자해와 자살 시도를 반복해 응급실에 가까스로 입원한 뒤 자퇴했다. 그는 “학교에서 더 버티기가 힘들었는데 부모님한테도, 학교 선생님한테도 내가 이만큼 힘들다는 걸 말하기가 어려웠다”며 “얘기할 사람이 SNS에서 만나는 익명의 친구들뿐이었다”고 말했다. A양은 대안학교에 새롭게 적응하며 자기가 하고 싶은 게 뭔지 찾아가고 있다고 했다.

학교 밖 청소년 10명 중 3명은 A양처럼 심리·정신적 문제로 학교를 그만둔 것으로 조사됐다. 최근 2주간 일상생활을 중단할 정도로 우울감을 경험한 비율도 31.1%에 달하는 것으로 나타났다.

성평등가족부는 26일 지난해 5월부터 12월까지 전국 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년 2811명을 대상으로 실시한 학교 밖 청소년 실태조사 결과를 발표했다.

조사 결과, 심리·정신적 문제로 학교를 그만두는 청소년은 2018년 17.8%였으나 2023년 31.4%, 2025년 32.4%로 꾸준히 증가했다. 최근 1년 동안 자해를 시도한 청소년은 16.2%였고, 자살 생각 경험 비율은 21.1%였다. 마약류 약물복용 경험은 1.2%였는데 직전 조사 대비 0.2%포인트 증가했다.

1년 사이 자해 시도를 한 비율은 여성 청소년이 22.7%로, 남성 청소년(7.9%)보다 3배 가까이 높은 것으로 나타났다. 성별 차이에 대해 김희진 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 “여성 청소년이 스트레스 등 문제를 내면화하는 경향을 보인다고 알려져 있다”며 “여성 청소년은 상대적으로 심리·정신적 부분에 대한 응답률이 높게 나타난다”고 설명했다.

집 안에만 머물며 사회적 활동을 하지 않는 등 은둔 경험을 한 청소년은 35.1%로 집계됐다. 직전 조사(42.6%)보다 크게 감소했지만 여전히 학교 밖 청소년 10명 중 3명은 은둔 상태를 경험한 것이다. 신체·정신적 건강 상태 지표에서도 우려 대상 비율이 비슷했다. 신체 활동을 전혀 하지 않는다고 답한 청소년은 42.5%이었고, 10명 중 3명은 스마트폰 과의존 상태에 해당했다.

학교 밖 청소년이 검정고시를 준비하는 등 학업 수요는 계속 높아졌지만 진로·진학이 어렵다고 느끼는 비율도 커졌다. 학교를 그만둘 당시 검정고시 준비를 목표로 한 비율은 2021년 58.3%에서 2025년 70.7%로 꾸준히 증가했다. 대학진학 준비를 계획한 청소년도 2021년 22.7%에서 2025년 35.5%로 크게 늘었다.

반면 10명 중 4명은 ‘진로 계획을 어떻게 세워야 할지 모르겠다’고 답했다. 학교를 그만둔 후 진로를 찾기 어려워졌다고 말한 비율도 2023년 23.2%에서 2025년 24.6%로 증가했다. 청소년 10명 중 3명(31.4%)은 진로를 결정하지 못했다고 답했다.

성평등부는 학교 밖 청소년의 심리·정서적 위기 상황에 대비해 청소년상담복지센터 등 전문기관 연계를 강화하겠다고 밝혔다. 고립·은둔 청소년의 진단, 학습, 치유를 모두 지원하는 원스톱 패키지 서비스는 올해 14개 센터로 확대된다.

원민경 성평등부 장관은 “이번 실태조사 결과 학교 밖 청소년의 우울감과 은둔 경험이 감소하는 등 긍정적 변화가 확인됐으나 여전히 정서적인 어려움과 진로에 대한 불안감이 나타나고 있는 만큼 마음건강을 회복하고 학업과 진로를 체계적으로 설계할 수 있도록 지원을 강화할 계획”이라고 말했다.