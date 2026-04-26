박민식 “온 힘 쏟겠다” 한동훈 “더 전재수같이 하겠다”…어색하게 조우한 부산 북갑 범야권 주자들

6·3 지방선거와 함께 치러질 부산 북갑 국회의원 보궐선거의 범야권 경쟁자인 박민식 전 국가보훈부 장관과 한동훈 전 국민의힘 대표가 26일 해당 지역구 행사에서 처음 조우했다.

이날 오전 부산 북구 구포초등학교에서는 구포초 총동창회 체육행사가 열렸다. 구포초 졸업생이자 부산 북갑에서 국회의원 재선을 했던 박 전 장관은 국민의힘 당 색인 붉은색 점퍼를 입고 행사장을 찾았다. 박 전 장관은 국민의힘 소속으로 북갑 보궐선거 출마를 준비 중이다. 무소속으로 북갑 보궐선거 출마를 공식화한 한 전 대표는 흰색 셔츠를 입고 행사장을 방문했다.

두 사람은 행사 참석자들과 악수하며 지지를 호소했다. 이들은 우연히 마주치자 짧게 악수를 한 뒤 각자 일정을 소화했다. 이들은 행사 내내 별다른 대화를 나누지 않았다.

박 전 장관은 축사에서 자신과 어머니, 형, 누나, 여동생이 모두 구포초 출신이라며 “저에게 구포초는 학교가 아니라 바로 우리 집”이라고 말했다. 그는 “선·후배들이 저에게 박수를 보내주신 것을 저는 ‘민식아, 네가 우리 북구의 자존심을 지키고 우리 구포초의 명예를 높여달라’는 뜻으로 새기고 싶다”며 “북구에서 자란 사람으로서 제가 할 수 있는 자리에서 온 힘을 쏟겠다”고 말했다.

동문이 아닌 한 전 대표에게는 축사 기회가 주어지지 않았다. 한 전 대표는 행사장에서 기자들과 만나 “제가 북구 사람으로서 북구의 발전을 약속드리겠다는 진정성을 보여드리려고 여기에 왔다”고 말했다. 박 전 장관이 최근 유튜브에서 자신을 ‘침입자’로 표현한 것에 대해서는 “좀 급해지면 말이 험해질 수 있는데 크게 개의치 않는다”고 말했다. 한 전 대표는 “제가 여기서 주민들께는 전재수보다 더 전재수같이 하고, 그분들이 이루지 못한 성과를 반드시 만들어내면서 부산 북구갑에서 북구갑 시민들과 함께 크겠다”고 말했다.

이날 행사에는 더불어민주당 부산시장 후보로 확정돼 북갑 국회의원직 사퇴를 앞둔 전재수 의원과 민주당에서 북갑 보궐선거 차출론이 나오는 하정우 청와대 AI미래기획수석은 참석하지 않았다.