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네타냐후, 군에 “헤즈볼라 강력 공습” 지시···전문가 “휴전은 애초 존재하지 않았다”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논의 휴전 연장을 발표한 지 이틀 만에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 군에 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라에 공격을 지시했다.

헤즈볼라 소속 알리 파야드 레바논 의원은 이날 성명을 통해 "이스라엘이 암살, 포격, 총격 등 적대 행위를 계속 고집하는 상황에서 휴전은 무의미하다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 23일 이스라엘과 레바논의 휴전이 3주 연장될 것이라고 밝힌 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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네타냐후, 군에 “헤즈볼라 강력 공습” 지시···전문가 “휴전은 애초 존재하지 않았다”

입력 2026.04.26 14:45

수정 2026.04.26 15:03

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  • 배시은 기자

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이스라엘 탱크와 군용 차량 등이 25일 이스라엘과 레바논 국경 인근 파괴된 주택 사이 도로를 달리고 있다. AFP연합뉴스

이스라엘 탱크와 군용 차량 등이 25일 이스라엘과 레바논 국경 인근 파괴된 주택 사이 도로를 달리고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 간 휴전 연장을 발표한 지 이틀 만에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격을 군에 지시했다.

25일(현지시간) AFP통신에 따르면 이스라엘 총리실은 “네타냐후 총리가 헤즈볼라가 연장된 휴전을 위반했다며 이스라엘군에 헤즈볼라 목표물을 강력히 공격하라고 지시했다”고 밝혔다.

이스라엘군도 성명을 통해 “레바논 남부 전역에 걸쳐 군사 목적으로 사용되는 헤즈볼라의 기반 시설을 타격했다”며 “지도부의 지시에 따라 이스라엘 민간인과 군을 향한 위협에 대해 단호히 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

레바논 곳곳에서 인명 피해가 발생했다. 레바논 보건부는 이날 오전 이스라엘군의 공습으로 최소 6명이 사망하고 17명이 다쳤다고 밝혔다. 이스라엘군은 무기가 실린 차량을 운전하던 헤즈볼라 대원 3명과 오토바이를 타고 있던 헤즈볼라 대원 1명, 리타니 지역의 무장 대원 2명을 사살했다고 주장했다.

레바논 국영 NNA통신은 네타냐후 총리가 군에 헤즈볼라 공격을 명령한 후 레바논 남부 최소 4곳에서 공습이 이어졌다고 전했다.

휴전 협상 이후에도 양측의 교전은 계속되고 있다. 지난 22일 이스라엘의 공습으로 레바논 일간지 알아크바르 소속 기자 2명 등 5명이 사망하기도 했다.

전문가들은 이스라엘과 레바논의 휴전이 처음부터 불안정한 상황이라고 분석했다. 레바논의 분석가인 알리 리즈크는 알자지라에 “휴전은 애초부터 존재하지 않았다. 이는 이스라엘 관리들이 협상을 위해 합의한 것에 불과하다”며 “이번 휴전은 (헤즈볼라와 이스라엘이 아닌) 레바논과 이스라엘 간의 휴전이었다는 점을 기억해야 한다”고 말했다.

헤즈볼라 소속 알리 파야드 레바논 의원은 성명을 통해 “이스라엘이 암살, 포격, 총격 등 적대 행위를 계속 고집하는 상황에서 휴전은 무의미하다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 23일 이스라엘과 레바논 간 휴전이 3주 연장될 것이라고 밝혔다. 애초 휴전은 25일 종료될 예정이었으나 트럼프 대통령이 양측 고위급 대표들과의 회담을 주재하면서 연장이 이뤄졌다.

전문가들은 미·이란 휴전 협상이 결렬되면 레바논 분쟁이 다시 확대될 수 있다고 우려했다. 국제위기그룹의 레바논 분석가 데이비드 우드는 “이번 휴전이 불안정한 이유 중 하나는 트럼프 대통령의 관심에 크게 좌우된다는 점”이라며 “미·이란의 회담이 이뤄지지 않을 경우 레바논이 순식간에 분쟁의 불씨가 될 것”이라고 지적했다.

해상 봉쇄 강화·레바논 휴전 연장···이란 협상 끌어내려는 트럼프의 강온 양면 작전, 통할까

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 유조선을 추가 나포하는 등 해상 봉쇄를 강화하는 동시에 레바논 휴전을 3주 연장하는 등 이란의 협상 참여를 유도하기 위한 강온 양면 작전을 펼치고 있다. 하지만 전문가들은 해상 봉쇄 압박이 이란 강경파의 입지를 강화하는 역효과를 낳을 수 있다고 우려한다. 또 이스라엘이 지금도 레바논 남부 지역 공습을 중단하지 않고 있...

https://www.khan.co.kr/article/202604241526001#ENT

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