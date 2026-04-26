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전세 부족, ‘2+2’ 영향 미친 2021년 6월 이후 최고 수준

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본문 요약

울 아파트 전세 부족 현상이 2021년 6월 초 이후 가장 심각한 것으로 나타났다.

한국부동산원이 제공하는 전세수급지수를 보면, 4월 셋째주 기준 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로, 둘째주 105.2에서 3.2포인트 상승한 것으로 26일 나타났다.

전세수급지수가 100보다 크면 전세 수요가 공급보다 많다는 뜻이다.

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전세 부족, ‘2+2’ 영향 미친 2021년 6월 이후 최고 수준

입력 2026.04.26 14:46

수정 2026.04.26 16:52

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  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 남산 N서울타워에서 바라본 아파트 밀집지역. 연합뉴스

서울 남산 N서울타워에서 바라본 아파트 밀집지역. 연합뉴스

서울 아파트 전세 부족 현상이 2021년 6월 초 이후 가장 심각한 것으로 나타났다. 2021년은 전세 계약기간을 사실상 4년(2+2년)으로 늘린 임대차법 개정 영향으로 전세 부족 현상이 두드러졌던 해다.

한국부동산원이 제공하는 전세수급지수를 보면, 4월 셋째주 기준 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로, 둘째주 105.2에서 3.2포인트 상승한 것으로 26일 나타났다. 전세수급지수가 100보다 크면 전세 수요가 공급보다 많다는 뜻이다.

현재 전세수급지수는 2021년 6월 넷째주 기준 110.6 이후 가장 높은 수준이다. 최근의 전세 부족 현상이 2020년 7월 계약갱신청구권·전월세상한제를 도입한 ‘임대차 2법’ 시행 후 후폭풍이 나타났던 당시와 비슷한 수준으로 커졌음을 보여준다.

서울 전세수급지수는 지난해 5월 셋째주 100.2를 기록한 이후 100 아래로 떨어진 적이 없다. 전세 수요가 공급보다 많은 추세가 계속 이어지는 것이다.

서울 권역별로 보면 동북권(성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원구)의 전세수급지수가 111.3으로 가장 높고 서북권(은평·서대문·마포구) 108.6, 서남권(양천·강서·구로·금천·영등포·동작·관악구) 108.2, 동남권(서초·강남·송파·강동구 ) 105.3, 도심권(종로·중구·용산구) 105.3 등 순이다.

전세가도 4월 셋째주 기준 0.22% 오르며 2019년 12월 넷째주 이후 가장 큰 폭으로 상승했다. 부동산원은 “전세수요 대비 매물이 부족한 상황에서 역세권 및 학군지 등 입지 양호한 단지 중심으로 임차 문의가 꾸준히 지속되며 상승 계약이 체결됐다”고 설명했다.

최근 ‘전세난’은 토지거래허가제·대출규제 시행 영향과 실거주 매매 위주 거래, 빌라 등 비아파트 공급 위축으로 인한 아파트 쏠림 현상 등이 종합적으로 영향을 미친 결과로 풀이된다. 부동산플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물량은 이날 기준 1만5422건으로, 지난 1월1일 2만3060건에 비해 약 33% 줄었다.

영문번역(English Translation)
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