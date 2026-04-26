윤진욱 투비유니콘 대표, 인공지능정부 기술자문위원 위촉

인공지능(AI) 전문기업인 투비유니콘 윤진욱 대표가 정부의 인공지능정부 기술자문위원으로 위촉됐다.

투비유니콘은 윤 대표가 최근 행정안전부 인공지능정부 기술자문단의 공공부문 AI 전환(AX) 분과 위원으로 위촉됐다고 26일 밝혔다.

인공지능정부 기술자문단은 행안부가 디지털플랫폼정부 구현과 AI를 활용한 행정서비스 혁신을 위해 산·학·연 전문가 101명으로 구성한 자문기구다. 윤 대표가 활동하는 공공 AX 분과는 공공영역에 효율적인 AI 기술을 접목하기 위한 전략 수립과 기술 자문 역할을 한다.

투비유니콘은 ‘미션크리티컬 AI’ 전문 기업이다. 미션크리티컬 AI는 작은 오류도 치명적인 결과를 초래할 수 있는 공공·금융·의료 등의 분야에서 신뢰성과 정확도를 높이는 기술이다.

투비유니콘 관계자는 “윤 대표의 자문위원 위촉은 미션크리티컬 AI 기술력과 공공데이터 활용에 대한 전문성을 인정받은 결과”라며 “윤 대표는 국가 AI 정책 수립의 핵심적인 기구에 잇따라 참여해 공공 AX·AI 정책 분야에 기업 현장의 의견을 반영하기 위한 활동을 활발히 하고 있다”고 밝혔다.

윤 대표는 과학기술정보통신부 한국지능정보사회진흥원(NIA) ‘에이전틱 AI 얼라이언스’ 위원과 한국과학기술단체총연합회 과학기술정책위원회 위원으로도 활동하고 있다. 그는 “AI 기술이 단순한 편의를 넘어 정부 행정의 신뢰도를 높이고 국민의 삶을 실질적으로 변화시켜야 하는 중요한 시점”이라며 “미션크리티컬 AI 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로, 공공 행정이 혁신적인 AI를 이룰 수 있도록 정책적·기술적 가교 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.