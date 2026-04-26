푸틴 ‘측근’ 평양 방문해 김정은 만나…파병 북한군 기념관 준공식 참석

뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원의장 북한 방문 조용원 최고인민회의 상임위원장과 회담 개최 러시아 국방장관도 방북…군사 협력 논의하나

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근인 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장이 평양에서 김정은 북한 국무위원장을 만났다. 볼로딘 의장은 러시아에 파병한 북한군을 기리는 기념관 준공식에 참석하기 위해 방북 중이다. 북·러가 쿠르스크 재탈환 1년을 맞아 끈끈한 동맹 관계를 과시하는 모습이다.

북한 노동신문은 지난 25일 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장을 단장을 맡은 러시아 대표단이 평양에 도착했다고 26일 보도했다. 그는 푸틴 대통령의 측근으로 꼽힌다.

볼로딘 의장은 북한 국방성의 초청에 따라 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’ 준공식에 참석하기 위해 방북했다고 노동신문은 전했다. 이 기념관은 2024년 10월부터 러시아에 파병됐다가 사망한 북한군을 기리기 위해 지난해 10월 착공한 건물이다. 준공식은 러시아의 쿠르스크 회복 1주년을 맞는 이날 진행될 것으로 예상된다.

러시아는 지난해 4월26일 쿠르스크를 재탈환했다고 공식 발표하면서, 북한군이 이 지역에 파병된 사실을 처음으로 인정했다. 북한도 동시에 파병 사실을 공식 발표했다. 한국 정보당국은 북한이 2024년 10월과 지난해 1~2월 총 1만4000명을 쿠르스크에 파병한 것으로 본다. 국정원은 지난해 9월 2000여명이 사망한 것으로 추산한다고 국회에 보고한 바 있다.

러시아 타스통신은 이날 볼로딘 의장이 김정은 국무위원장을 만났다고 보도했다. 볼로딘 의장은 푸틴 대통령의 안부 인사와 김 위원장의 국무위원장 재추대를 축하한다는 메시지를 전달했다. 볼로딘 의장은 북한군 파병에 사의를 표하면서 “러시아 국민은 북한군의 영웅적 헌신을 결코 잊지 않을 것”이라고 말했다. 볼로딘 의장은 또 푸틴 대통령과 김 위원장 간의 긴밀한 유대감이 “가장 어려운 시기에 미래를 건설하는 결정적인 열쇠가 됐다”고 했다. 볼로딘 의장은 지난해 8월14일 평양에서 열린 북한 ‘조국해방의 날’(광복절) 기념행사에 참석했을 때도 김 위원장과 면담한 바 있다.

볼로딘 의장은 전날 조용원 북한 최고인민회의(국회 격) 상임위원장을 금수산 영빈관에서 만나 양측 의회 사이의 교류·협력을 발전시키는 문제와 관심사 등을 두고 의견을 교환했다. 양측은 북·러 정상의 “역사적인 평양 상봉에서 이룩된 합의들을 철저히 이행해 나가려는 쌍방의 의지가 다시금 재확인됐다”고 노동신문은 밝혔다. 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 2024년 6월 체결한 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계’ 조약을 일컫는 것으로 보인다. 북한군의 러시아 파병은 이 조약을 근거로 시행됐다. 북한은 파병을 대가로 러시아로부터 경제적·군사적 지원을 받은 것으로 추정된다.

조 상임위원장은 “러시아 연방 지도부가 해외군사작전 전투위훈기념관 준공식에 고위급 대표단을 파견한 것은 해외작전부대 참전 열사들의 빛나는 삶을 경건히 회억(돌이켜 추억함)하며 그들의 영생을 기원하고 있는 우리 인민에 대한 전체 러시아 인민의 진심 어린 지지와 경의심의 표시”라고 말했다. 볼로딘 의장은 “쿠르스크주에서 우크라이나 신나치스 강점자들을 몰아내는 데 지원을 준 김정은 동지와 전체 조선 인민에게 진심으로 되는 사의를 표한다”라며 “러시아는 쿠르스크주 해방작전에서 자기의 목숨을 아낌없이 바친 조선의 영웅적인 군관들과 병사들의 위훈을 영원히 잊지 않을 것”이라고 했다. 러시아 대표단을 환영하는 연회도 마련됐다.

안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관도 이날 실무방문을 위해 북한에 도착했다고 주북한 러시아대사관이 밝혔다. 공항에는 노광철 국방상이 나갔다. 벨로우소프 장관도 기념관 준공식에 참석할 것으로 관측된다. 양측은 군사 협력 문제를 두고 협의를 진행할 가능성도 있다.